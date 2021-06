America's Got Talent: la ragazza malata di cancro conquista i giudici con la sua voce (VIDEO)

In un'epoca storica in cui il termine resilienza va molto forte, una ragazza malata di cancro ha conquistato i giudici di America's Got Talent grazie alla bellezza e al carattere straordinario della sua voce. La ragazza si chiama Jane Marczewski ed è riuscita a conquistare il cuore di Simon Cowell, come potete vedere nel video qui sotto.

Dopo l'esibizione di Jane Marczewski ad America's Got Talent, il pubblico è andato in visibilio non riuscendo a credere a quanto appena udito. In modo particolare, dopo aver ascoltato il percorso patologico della ragazza, gli spettatori e i giudici sono rimasti senza parole. Proveniente dall'Ohio, Jane Marczewski ha raccontato ai giudici e al pubblico la sua storia e il 2% di possibilità di sopravvivere al cancro che l'ha afflitta.

Come riportato da HuffPost, colpito fino alle lacrime, Simon Cowell ha dichiarato: "La tua voce è stupenda" e si è complimentato con la ragazza in gara ad America's Got Talent. In un attimo perfetto per la televisione, il puntiglioso giudice ha affermato: "Non ti dirò di sì. Ti darò qualcos'altro" e ha consentito alla concorrente di passare alla fase successiva del talent.

Attraverso il suo profilo Instagram, Jane Marczewski (il cui nome d'arte è Nightbirde) ha scritto: "Grazie, Simon Cowell, per avermi donato il momento più indimenticabile della mia vita".