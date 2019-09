American Gods 3: Marilyn Manson nel cast della serie!

American Gods 3 avrà tra i suoi interpreti anche Marilyn Manson, come ha confermato la produzione della serie Starz disponibile in Italia grazie ad Amazon. La star della musica da tempo è impegnata anche sui set cinematografici e televisivi.

Nella terza stagione di American Gods Marilyn Manson avrà la parte del cantante del gruppo rock Blood Death, Johan Wengren, fonte di potere per Mr. Wednesday durante la sua guerra contro le nuove divinità. Chic Eglee, showrunner dell'adattamento televisivo del romanzo scritto da Neil Gaiman, ha dichiarato: "Ammirando da tempo il suo inestimabile talento come autore, artista, musicista e attore, è fantastico poter lavorare con Mr. Mason".

L'autore e produttore ha inoltre sottolineato che la performance della star sarà "disturbante, originale e in grado di intrattenere in modo unico".

Marilyn Manson apparirà in quattro degli episodi inediti, il cui debutto è previsto nel 2020.

Protagonista dello show è Shadow Moon (Ricky Whittle), un ex criminale che diventa la guardia del corpo e il partner del signor Wednesday (Ian McShane), uno degli dei più antichi in incognito, in una missione con lo scopo di riunire le forze necessarie a iniziare la battaglia contro le divinità moderne.

La seconda stagione ha ripreso la narrazione dove si era fermata la prima, con Shadow Moon pronto a immergersi nel conflitto tra nuovi e antichi dei a fianco del del signor Wednesday.

