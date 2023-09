American Assassin stasera su Rai4: il cast e la trama del film con Michael Keaton

Appuntamento con l'action stasera su Rai4 dove, alle 21:20, verrà proposto American Assassin, thriller diretto nel 2017 da Michael Cuesta tratto dall'omonimo romanzo di Vince Flynn, pubblicato nel 2010 ma arrivato in Italia sono insieme al film ben sette anni dopo.

La trama

American assassin: Dylan O'Brien e Shiva Negar nel film

Mitch Rapp è un bravo studente universitario, una promessa dello sport e il fidanzato, innamorato, di Katrina Harper, che ha intenzione di sposare. Volati a Ibiza per una romantica proposta di matrimonio, i due finiscono però coinvolti in un attacco terroristico jihadista. Nella sparatoria Mitch resta ferito ma Katrina viene uccisa. Dopo mesi di ricerche, Mitch riesce a rintracciare uno dei responsabili dell'attentato, ma la sua vendetta viene interrotta dalle forze speciali statunitensi. La Cia, però, decide di offrire al ragazzo la possibilità di essere addestrato per entrare a far parte della squadra speciale Orion, che si occupa di terrorismo internazionale.

Dopo aver completato l'addestramento necessario a individuare e eliminare i nemici della nazione, Mitch Rapp entra ufficialmente in azione per combattere i terroristi.

Il cast

American assassin: una foto del thriller

Mitch Rapp ha il volto di Dylan O'Brien mentre Michael Keaton interpreta Stan Hurley. Il resto del cast è composto da Sanaa Lathan (Irene Kennedy), Shiva Negar (Annika Ogden), Taylor Kitsch (Ronnie 'Ghost'), David Suchet (Thomas Stansfield), Mohammad Bakri (Ashani), Shahid Ahmed (Adnan Al-Mansour) e Charlotte Vega (Katrina Harper).

Il film sarà disponibile anche in streaming, in contemporanea e gratuitamente, sulla piattaforma Mediaset Infinity.