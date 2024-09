Amazon: il TV Samsung Neo QLED 8K è in sconto grazie a un'offerta a tempo

Se alla ricerca di uno schermo per casa, vi segnaliamo che su Amazon il TV Samsung Neo QLED 8K è attualmente in offerta.

Se desiderate acquistare un televisore di qualità per sfruttare al massimo il vostro tempo a casa, che sia per il vostro amore verso film e serie TV o per il piacere di rilassarvi, Amazon ha quello che potrebbe fare per voi con una promozione sulla TV Samsung Neo QLED 8K. Se il vostro intrattenimento si concentra sullo streaming o sul relax domestico, questa offerta recente e a tempo limitato potrebbe incontrare le vostre esigenze, permettendovi di ottenere un modello Samsung a un costo ridotto.

Oggi vogliamo segnalarvi che la TV Samsung Neo QLED 8K è attualmente in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, la TV in questione è disponibile a 2.499,00€, con uno sconto dell'11% sul prezzo più basso recente indicato (2.799,00€). Se interessati al recupero o a info aggiuntive sul prodotto, passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

I dettagli su Amazon della TV Samsung Neo QLED 8K

Entrando un secondo nel dettaglio, la TV Samsung Neo QLED 8K si distingue per la Tecnologia Quantum Matrix Pro, si tratta di Mini LED per dettagli ultra definiti in ogni singolo contrasto, il Processore Neural Quantum 8K, attraverso il quale le immagini vengono trasformate nella definizione 8K attraverso la IA del processore, un design minimale esclusivo, Dolby Atmos e OTS Pro e DVB-T2. Se appassionati trovate ulteriori dettagli sulla pagina dedicata alla tv in questione.

Scarlet Witch, Elizabeth Olsen sul suo ritorno nell'MCU: "All'inizio mi hanno usata bene, poi..."

Non fatevi scappare l'occasione di recuperare uno schermo come questo su Amazon. Vi ricordiamo che tutti i dettagli più specifici sul prodotto sono consultabili sul sito, e che lo sconto cui ci riferiamo è temporaneo, trattandosi di un'offerta a tempo. Che sia per le vostre passioni in termini cinematografici, per l'intrattenimento spensierato o per i videogiochi, è sempre giusto studiare e capire quale sia lo schermo più vicino alle vostre esigenze. La qualità delle immagini conta, come anche la resa sonora.