Amazon: la TV LG QNED 50’ è attualmente in offerta al minimo storico

Se avete l'esigenza di trovare un nuovo televisore che abbia delle buone prestazioni così da godervi al meglio il tempo in casa, ci pensa Amazon con un'offerta da tenere sicuramente d'occhio. In questo caso, ad essere scontata, è la TV LG QNED 50'', attualmente disponibile a 699,00€ sul sito, con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato indicato (999,00€). Nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, quindi, avete la possibilità di risparmiare qualcosa sul prezzo consigliato, prendendo per voi uno schermo che non ha nulla da invidiare agli altri modelli sul mercato. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni in più sul prodotto in questione, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

I dettagli della TV LG QNED 50''

Entrando un secondo nel dettaglio, su Amazon la TV LG QNED 50'' viene descritta come schermo capace di restituire una resa cromatica differente da quella di tutti gli altri grazie alla fusione delle due tecnologie Quantum Dot e NanoCell. Il tutto ulteriormente migliorato dalla presenza del processore α8, che elabora le immagini per renderle più realistiche grazie all'Intelligenza Artificiale. Questo schermo, inoltre, pensa anche agli appassionati di videogiochi, offrendo una resa in 4K fino a 120fps, con gameplay senza tearing grazie al supporto di VRR e AMD FreeSync sulle 4 porte HDMI 2.1.

Volonté - L'uomo dai mille volti, recensione: il concreto, cittadino, creatore Gian Maria in un film ritratto

Le caratteristiche della TV LG QNED 50'' sono molteplici, come anche i dettagli a comporla. Sono tutti disponibili nella pagina Amazon dedicata al prodotto, nel caso in cui vogliate approfondire o saperne di più. Che sia per l'amore per il cinema o per le serie tv, che sia per una resa al massimo in ambito videogiochi, non lasciatevi sfuggire questo schermo su Amazon, ricordandovi che la tv in questione viene venduta e spedita da Amazon; con l'abbonamento al Prime potrete dunque garantirvi la consegna gratuita.