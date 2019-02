Prime Video: ecco le 20 nuove serie tv prodotte da Amazon!

Amazon Prime Video annuncia oggi la produzione di 20 serie Prime Original, nuove e rinnovate, nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Spagna, in India, in Giappone e in Messico. Oltre a deliziare le audience locali, molte delle serie Prime Original saranno disponibili per lo streaming per un pubblico globale su Prime Video in oltre 200 pesi e territory in tutto il mondo.

"Siamo entusiasti di annunciare di aver commissionato più di venti serie, nuove e rinnovate, e prodotte in più di sette paesi in tre continenti in tutto il mondo. Sappiamo che i nostri clienti, ovunque guardino Prime Video, vogliono vedere storie autentiche, ambientate nei loro paesi e con personaggi che possano riflettere le loro esperienze e peculiarità" ha dichiarato Jennifer Salke, Head degli Amazon Studios. "Siamo felici e impegnati ad amplificare le voci degli storyteller di tutto il mondo e a dare vita alle loro visioni per i nostri spettatori in tutto il mondo".

"Sappiamo che la nostra audience mondiale ha sete di show locali con il meglio dei performer di ogni paese, abbiamo già notato un'ottima reazione dei nostri clienti per alcune serie Prime Original internazionali come le serie britanniche The Grand Tour e All or Nothing: Manchester City, la serie tedesca You Are Wanted, la serie indiane Breathe e Mirzapur, le serie messicane Un extraño enemigo e LOL: Last One Laughing e lo show giapponese Hitoshi Matsumoto Presents Documental," ha affermato James Farrell, Head degli Originals internazionali. "Oltre a deliziare le audience locali, siamo entusiasti di mostrare il lavoro di questi autori, registi, produttori e attori locali talentuosi per un pubblico internazionale di oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo".

Le nuove serie Prime Original annunciate oggi includono:

The Power - UK

La nuova serie thriller contemporanea, in dieci episodi, The Power è scritta e creata dalla premiata autrice britannica Naomi Alderman e basata sul suo best seller internazionale. The Power sarà prodotta da Sister Pictures e vede come produttori esecutivi Jane Featherstone (Broadchurch, The Split, Utopia), Naomi de Pear (The Bisexual, Flowers), Naomi Alderman e Reed Morano (The Handmaid's Tale), che sarà anche regista. La serie è prodotta da Tim Bricknell (Trust, Taboo) e sarà girata in diversi luoghi del mondo. The Power è l'ultima serie drama Prime Original britannica ad andare in produzione e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in tutto il mondo in più di 200 paesi e territori.

La Templanza - Spagna

Il nuovo drama Prime Original spagnolo, La Templanza, è una storia d'amore drammatica ambientata nel 1860 in Messico, a Cuba, Londra e in Spagna. La serie è basata sull'omonimo romanzo bestseller di María Dueñas ed è prodotta da Atresmedia Studios. Le riprese di La Templanza inizieranno nel 2019 e sarà poi disponibile su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

El Cid - Spagna

Creata e prodotta da Zebra Producciones e scritta da Luis Arranz e Adolfo Martinez, la nuova serie Prime Original spagnola, El Cid, racconta in chiave contemporanea la storia dello spagnolo più famoso al mondo, un uomo intrappolato tra due mondi e due culture. Un nobile, un eroe, un mercenario, un vassallo ma anche un uomo che avrebbe potuto essere re. El Cid era un personaggio molto innovativo per i suoi tempi che ha trasceso la sua stessa leggenda. La produzione inizierà nel 2019 e verrà poi resa disponibile in più di 200 paesi e territori.

Serie drammatica untitled - Italia

Scritta dai celebri autori italiani Nicola Guaglianone e Menotti, la prima serie drammatica Prime Original italiana è un crime-drama ambientato nella Milano di fine anni '80 che racconta la storia di una ragazza adolescente, timida e insicura, che diventa il membro più giovane della mafia, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre. Le riprese per la serie, prodotta da Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani per gli Amazon Studios, inizieranno nel 2019 e lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - Germania

Una nuova serie Prime Original tedesca, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, basata sull'omonima opera controversa e autobriografica del 1978 (Noi, Ragazzi dello Zoo di Berlino). Adattata per la TV dalla scrittrice Annette Hess (Weissensee, Ku'damm 56/59) e dal suo team di autori, questa nuova serie racconta la storia di Christiane F. e della sua disfunzionale cerchia di amici che, solo adolescenti, si ritrovano al centro della cruda scena della droga nella Berlino Ovest degli anni '70. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo è una narrazione moderna di una storia scioccante ma allo stesso tempo emozionante. Prodotta da Oliver Berben (The Verdict, Shades of Guilt I + II, The Typist, Perfume, Shadowhunters) e Sophie von Uslar (NSU - German History X, Tannbach - Line of Separation) per Constantin Television, la serie andrà in produzione nel 2019 per poi essere resa disponibile su Prime Video in Germania. Philipp Kadelbach (Perfume, Generation War, SS-GB) sarà il regista.

Bandish Bandits - India

Un nuovo Prime Original indiano, Bandish Bandits è un musical romantico creato da Still and Still Media Collective. Diretta da Anand Tiwari e scritta da Amritpal Singh Bindra, Bandish Bandits è una love story, giovane e dinamica, tra Radhe, un talentuoso cantante lirico indiano legato a secoli di tradizione, e Tamanna, una pop star dallo spirito libero che compensa il suo talento canoro mediocre con le sue grandi abilità da performer consumata. Nonostante provengano da mondi diversi, i due si incamminano in un viaggio che li porterà alla conoscenza di se stessi e a capire se gli opposti, oltre ad attrarsi, possano davvero vivere una lunga storia d'amore. Bandish Bandits sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2019 per i clienti in India e in più di 200 paesi e territori.

The Last Hour - India

Creata e diretta da Amit Kumar (Monsoon Shootout), con il regista premio Oscar Asif Kapadia (Amy) nel ruolo di Executive Producer, il nuovo Prime Original indiano, The Last Hour, è un thriller crime con un twist soprannaturale. Lo show è ambientato in una piccola e pittoresca stazione collinare sull'Himalaya. The Last Hour è in produzione da Gennaio 2019 e verrà resa disponibile su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

Serie thriller untitled - India

Creata da Sudip Sharma (autore di NH 10&Udta Punjab) e prodotta da Clean Slate Films, questa nuova serie Prime Original indiana è un thriller investigativo e una feroce overview sullo scenario socio-politico dell'India moderna. La serie entrerà in produzione nel Febbraio 2019 e sarà disponibile su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

Serie drammatica untitled - India

Una nuova serie Prime Original indiana dall'autore/produttore/regista Ali Abbas Zafar (Sultan&Tiger Zinda Hai). Un drama politico dedicato alle giovani generazioni che esplora i lati più oscuri della politica dove potenti politici, e coloro che aspirano ad esserlo, seminano caos e manipolano gli altri per ottenere il controllo del paese. Questo pragmatismo spietato si scontra con le frustrazioni e le aspirazioni dell'India contemporanea e soprattutto con gli ideali dei giovani. La serie entrerà in produzione nel Marzo 2019 e sarà resa disponibile su Prime Video in più di 200 paesi e territori.

Reality Show untitled - India

Prodotto da OML, il reality è un talk-show comico ibrido in cui personaggi noti provano per la prima volta a cimentarsi con la stand-up comedy. Lo show è creato e presentato dal comico Sapan Verma, membro dell'East India Comedy (EIC). In ogni episodio si incontrano un noto stand-up comedian e un personaggio famoso. Mentre la celebrity racconta la sua vita e i momenti più divertenti di essa, il comico lo aiuta a scrivere il testo per la sua prima stand-up comedy. In ogni episodio Sapan, presentatore e comico, si esibirà in una performance live in un club.

Comicstaan (Tamil) - India

Creata e prodotta da OML (Comicstaan), Comicstaan (Tamil) è uno spinoff in lingua regionale della serie Prime Original Comicstaan. Comicstaan (Tamil) è la ricerca del prossimo grande stand-up comedian della regione Tamil, in cui 6 concorrenti si sfidano ogni settimana in diversi tipi di comicità, valutati dal pubblico e dalla giuria. I concorrenti vengono istruiti sui vari tipi di comedy da veterani della comicità Tamil. In ogni episodio i partecipanti, con l'aiuto dei mentori, prepareranno una performance e si esibiranno live. Durante la finale si esibiranno anche i giudici e i mentori.

El Presidente - Messico

Prodotta dalla casa di produzione del regista premio Oscar Pablo Larrain, Fabula (Jackie, A Fantastic Woman), e da Gaumont (Narcos), El Presidente, è una nuova serie Prime Original messicana, di genere true crime, ispirata a personaggi ed eventi reali del cosiddetto scandalo di corruzione "FIFA Gate" del 2015. La serie esplora lo scandalo dal punto di vista del presidente di un piccolo club calcistico cileno che dall'anonimato diventa un personaggio cardine in un'operazione di corruzione da 150 milioni di dollari. El Presidente entrerà in produzione dal prossimo anno e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori.

Commedia fantascientifica/horror untitled - Messico

Questa entusiasmante nuova serie porterà gli spettatori in una rocambolesca horror story con un'alta dose di suspense e dark humor attraverso una battaglia apocalittica di proporzioni epiche. La produzione è stabilita per il 2019 da Dynamo (Narcos, El Chapo) e Red Creek Productions (Sins of My Father), la nuova serie Prime Original Messicana sarà lanciata in esclusiva su Prime Video e in più di 200 paesi e territori.

El Juego de las Llaves - Messico

La nuova serie Messicana Prime Original, El Juego de las Llaves, è una commedia che parla di monogamia a lungo termine, realizzazione personale e desiderio, ambientata a Città del Messico ai giorni nostri. La serie segue quattro coppie di lunga data, amiche tra loro, che un giorno decidono di scambiarsi. Il seguito della scelta porta i protagonisti a confrontarsi sulle relazioni, sulle prospettive personali e sulla sessualità. El Juego de las Llaves sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Messico e in più di 200 paesi e territorio, tranne che negli Stati Uniti.

Thriller Politico untitled - Messico

In questa serie Prime Original Messicana, prodotta in collaborazione con Televisa, Città del Messico fa da sfondo a una intensa e contorta storia di politici, assassini, spie del governo e cartelli della droga, tutti alla disperata conquista del controllo sia sul governo Messicano sia sulla malavita. La serie è attualmente in produzione e sarà disponibile in esclusiva nel 2019 su Prime Video in più di 200 paesi e territori.

Como Sobrevivir Soltero - Messico

Una nuova serie Prime Original Messicana prodotta da Campanario, Addiction House e Sony Pictures, Como Sobrevivir Soltero (How to Survive Being Single) è una serie dramedy, con episodi di un'ora, che narra in modo romanzato la vita dell'attore messicano Sebastian Zurita e del suo gruppo di amici millennial tutti sfortunati in amore. Ricco di comicità drammatica, questa serie in lingua spagnola ambientata a Città del Messico, esplora gli alti e i bassi della vita dei single alla continua ricerca dell'amore nella cultura machista messicana in rapida evoluzione. La serie entra nel mondo di Sebastian, un attore la cui vita sembra perfetta finché non scopre che la sua fidanzata lo tradisce. Toccando il fondo, Sebastian si ricongiunge con i suoi amici single e la serie segue il loro percorso mentre esplorano l'ambiente attuale degli appuntamenti, dettato da app e algoritmi. Como Sobrevivir Soltero andrà in produzione nel 2019 e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Serie a sfondo sociale untitled - Giappone

Una serie Prime Original unscripted e prodotta da VICE MEDIA JAPAN, sarà la primissima collaborazione tra la media company globale e Amazon Prime Video. Questa nuova serie a sfondo sociale affronta diversi argomenti filtrati dal punto di vista autentico e originale di VICE. Saranno affrontati temi rilevanti per la società attraverso una profonda analisi documentaristica che verrà seguita ogni volta da una discussione tra esperti e opinionisti ospiti.

La nuova serie originale annunciata oggi:

The Bachelorette - Giappone

The Bachelorette è la versione giapponese del format del celebre reality americano andato in onda per 14 stagioni negli Stati Uniti dal 2003 quando è stato creato come spinoff di The Bachelor. In The Bachelorette, i ruoli sono invertiti e le donne sono al comando, con una Bachelorette single alla ricerca del suo futuro marito da una selezione di concorrenti uomini tra cui scegliere.

Le serie Prime Original rinnovate annunciate oggi:

Mirzapur seconda stagione - India

Mirzapur, che è stata lanciata in tutto il mondo nel Novembre 2018, è stata confermata per una seconda stagione. Questa avvincente serie drammatica racconta il percorso di due fratelli attirati dall'idea del potere per esserne poi consumati. Mirzapur è un ritratto amplificato dell'India e della sua gioventù. Un mondo pieno di armi, droghe e illegalità dove caste, potere, ego e temperamento si fondono e la violenza è l'unico modo per sopravvivere. La seconda stagione, prodotta dai creatori della serie internazionale nominata agli Emmy, Inside Edge, creata da Puneet Krishna e diretta da Gurmmeet Singh, raffigurerà questo mondo violento che, quando combinato con la sete di potere, cambia le persone e richiede molti sacrifici. La produzione della seconda stagione inizierà nel 2019 e sarà poi resa disponibile su Prime Video in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental settima stagione - Giappone

La celebre serie Prime Original giapponese ritornerà per una settima stagione nel 2019. Creata e presentata dall'iconico cabarettista Hitoshi Matsumoto, Documental è un variety show in cui 10 artisti stravaganti scommettono soldi e il loro orgoglio comico in una "battaglia delle risate a porte chiuse" in cui vale tutto, per avere la chance di vincere 10 milioni di Yen giapponesi. Il titolo "Documental" è un neologismo creato da Hitoshi Matsumoto che fonde "documentary" con "mental." Le regole sono semplici: 10 partecipanti scommettono un milione di Yen per rinchiudersi per 6 ore in una stanza insieme. Chiunque rida viene subito squalificato, l'obbiettivo è far ridere tutti gli altri rimanendo seri.

LOL: Last One Laughing seconda stagione - Messico

Basato sul popolarissimo format Giapponese HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental,e sviluppato da Hitoshi Matsumoto, la prima stagione di LOL: Last One Laughing è stata resa disponibile per la prima volta il 14 Dicembre in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori. Presentato dall'attore, autore, regista e superstar della comicità, Eugenio Derbez (Overboard, How to be a Latin Lover), LOL vede dieci comedian fronteggiarsi nella "battaglia delle risate a porte chiuse" in cui l'obbiettivo della sfida è far ridere gli altri. L'ultima persona che è in grado di rimanere seria vince un premio di un milione di pesos. LOL è prodotta da Derbez' 3Pas Studios e Endemol Shine. La produzione della seconda stagione inizierà nel 2019.

Diablo Guardian seconda stagione - Messico

Adattata dall'omonimo romanzo di Xavier Velasco, Diablo Guardian tornerà per la seconda stagione con Paulina Gaitan (Narcos), Andrés Almeida (Y Tu Mamá También) e il premiato attore Adrián Ladrón (La 4ª Compañía). Nella prima stagione, Diablo Guardian segue la tormentata storia di Violetta (Gaitan), un'adolescente messicana che, frustrata per la sua vita, in un momento di disperazione ruba 100.000 dollari ai suoi genitori e attraversa il confine diretta a New York City, nella quale ha fantasticato di crearsi una nuova vita. Ma al posto di vivere il suo sogno Violetta si scontra con la dura realtà quando finisce i soldi e finisce nelle braccia del perfido Nefastófeles (Almeida). Prodotto da Televisa Alternative Originals per Amazon Studios, la seconda stagione sarà disponibile in esclusiva su Prime Video l'anno prossimo in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo.

The Grand Tour quarta stagione - UK

Come recentemente annunciato, The Grand Tour, la serie britannica Prime Original famosa in tutto il mondo, è stata rinnovata per una quarta stagione. La terza stagione di The Grand Tour è stata lanciata a livello mondiale il 18 Gennaio 2019. Amazon ha comunicato a Dicembre che la quarta stagione di The Grand Tour vedrà Clarkson, Hammond & May lasciare la tenda-studio per imbarcarsi in grandi avventure su strada per la gioia dei fan di tutto il mondo.