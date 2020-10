Amazon Prime Day 2020: le migliori offerte sui film Marvel in DVD e Blu-Ray

L' Amazon Prime Day 2020 prende finalmente il via e per questa occasione Amazon.it ha annunciato migliaia di offerte esclusive! Ecco alcune tra le tantissime promozioni attive riguardo le pellicole Marvel più amate, da Black Panther a Thor Ragnarok e molti altri per tutti i clienti Amazon Prime. Se non siete già iscritti potete farlo ora, i primi 30 giorni sono gratuiti!

Dopo gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame si è conclusa la ricchissima fase 3 del MCU insieme a Spider-Man: Far From Home, ma probabilmente la squadra dei Vendicatori subirà alcune interessanti modifiche. Tra personaggi che ci hanno lasciato e che forse non torneranno più e nuove aggiunte, i nuovi Avengers saranno inevitabilmente qualcosa di molto diverso rispetto a quelli che già conosciamo. In attesa di scoprire il nuovo leader Marvel, Amazon offre in promozione anche titoli acclamati dai fan, come Spider-Man: Un Nuovo Universo, titolo particolare ma legato al mito di Peter Parker.