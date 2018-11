Amazon Black Friday 2018, le prime offerte su serie TV e cofanetti

Il Black Friday del 23 novembre si avvicina e Amazon.it inaugura la settimana di fuoco per lo shopping online con migliaia di offerte in più rispetto all'edizione dello scorso anno! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti la categorie delle serie tv e cofanetti che già da oggi potete trovare sul portale.

Centinaia i titoli a disposizione degli utenti, da Doctor Who a Il trono di spade, da Rick and Morty a House of Cards, ce n'è davvero per tutti i gusti, dai supercofanetti di Dawson's Creek alla storica collezione de La signora in giallo.

Rick And Morty - Stagione 02 (Mediabook Combo CE) (Blu-Ray+2 Dvd)

Doctor Who Stagione 10 New Edition (6 DVD)

Dragon Ball - La serie classica completa - Esclusiva Amazon - (21 DVD)

Dragon Ball Film Collection, Esclusiva Amazon (20 Blu-Ray)

Sherlock Definitive Edition (Stagione 1-4 + L'Abominevole Sposa) Blu-Ray

Narcos - Stagione 02 (Special Edition O-Card) (3 Blu-Ray)

Narcos - Stagione 1 (3 Blu-Ray)

American Gods Stagione 1 (4 Blu-Ray)

House of Cards Boxset - Stagione 1+2 (8 Blu-Ray)

Better Call Saul: Stagione 3 (3 Blu-Ray)

The Good Wife: Ultima Stagione (6 DVD)

Grace & Frankie Stagione 2 (3 DVD)

Mr. Robot: Stagione 2 (3 Blu-Ray)

Suits - Stagioni 1-3 (Boxset) (11 Blu-Ray)

House of Cards - Stagioni 1,2 e 3 (Boxset) (12 Blu-Ray)

Downton Abbey: Stagione 1-4 (Cofanetto 15 DVD)

Desperate housewives Stagione 01

Charlie's Angels: Serie Completa (29 DVD)

Breaking Bad Collection (White Edition) (16 Blu-Ray)

Mad Men: Stagione 1-7 (Cofanetto 30 DVD)

Dawson's Creek: Collezione Completa (34 DVD)

La Signora in Giallo: Serie Completa (70 DVD)

Dexter: Stagione 1-8 (Cofanetto 32 Blu-Ray)

Kingdom Hospital - La Serie Completa (4 DVD)

True Detective: La Serie Completa - Esclusiva Amazon (6 DVD)

Il Trono di Spade - Stagione 7 (3 Blu Ray)