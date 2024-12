Amanda Knox lodata da Zosia Mamet dopo il cameo in Laid: "Lei è una vera forza della natura"

Amanda Knox sembra destinata a far nuovamente discutere dopo aver accettato di apparire in un cameo nel season finale di Laid, la comedy targata Peacock.

Zosia Mamet ha parlato della scena rispondendo alle domande di IndieWire, spiegando come si è cercato di rispettare la sua privacy.

Zosia, dopo il cameo in Laid, loda Amanda Knox

Parlando del coinvolgimento di Amanda Knox, conosciuta a livello internazionale dopo essere stata accusata di aver ucciso la sua coinquilina Meredith Kercher nell'appartamento di Perugia affittato dalle due studentesse, Zosia Mamet ha spiegato: "Abbiamo coinvolto poche persone sul set quella notte perché non volevamo che ci fossero spoiler e abbiamo cercato di rispettare la privacy di Amanda".

L'attrice ha aggiunto: "Non era diverso dalla scena che abbiamo girato. Lei è meravigliosa, così gentile, intelligente e aperta nel parlare della sua esperienza. Lei è una forza della natura. Lei è una delle persone più forti che io abbia mai incontrato".

Il delitto di Perugia diventa una serie tv e il sindaco chiede scusa per aver permesso i ciak in città

Amanda Knox, su Instagram, ha inoltre parlato della sua esperienza dichiarando: "Poter fare una pausa dai drammi in tribunale per realizzare un cameo in questa comedy televisiva e girare una scena con Zosia Mamet è stato divertente".

Cosa racconta la comedy

La serie Laid è stata sviluppata da Nahnatchka Khan e Sally Bradford McKenna e ha come protagonista Stephanie Hsu nella parte di Ruby Yao, una trentenne single che scopre come tutte le persone con cui ha avuto rapporti sessuali stanno morendo nell'ordine in cui hanno avuto una relazione con lei. Mamet ha il ruolo della migliore amica di Ruby, AJ, che cerca di scoprire il mistero legato a quanto accade all'amica grazie alle sue conoscenze nel mondo dei podcast true crime. Il personaggio parla spesso di Amanda Knox, che ha trascorso quasi quattro anni in carcere prima di essere assolta per l'omicidio di Meredith Kercher. Ruby organizza quindi una cena con Amanda come 'dono' da fare ad AJ.