Amanda Knox, botta e risposta con Gaia Zorzi su Twitter: "Sei piena di rabbia e risentimento"

Amanda Knox e Gaia Zorzi litigano su Twitter: botta e risposta tra le due ragazze per un post dove l'americana ha ironizzato sulla sua detenzione in Italia e l'omicidio di Meredith Kercher.

"Racconta una storia horror in cinque parole", rispondendo a questa domanda su Twitter Amanda Knox si è attirata le critiche di molti utenti, soprattutto italiani. L'americana nel 2007 è stata condannata nel nostro Paese per l'omicidio di Meredith Kercher. La donna ha scontato 4 anni di prigione prima che la Corte di Cassazione ribaltasse la sentenza e scagionasse lei e Raffaele Sollecito da ogni accusa.

Al post che abbiamo citato all'inizio Amanda ha risposto "Indimenticabile studio all'estero in Italia". La Knox poco dopo ha mostrato alcuni degli insulti ricevuti su social e ha sottolineato che il danno ricevuto da una condanna ingiusta è incalcolabile, scrivendo tra l'latro "Ho fatto una battuta su quella volta in cui sono stata orribilmente rinchiusa in una prigione per quattro anni per un omicidio con cui non avevo niente a che fare e ricevo queste risposte. Queste persone pensano o che io sia un'assassina o che io non abbia il diritto di ridere del mio trauma".

Poco dopo è arrivata anche la risposta di Gaia Zorzi, la sorella del vincitore del Grande Fratello Vip 5 in un post ha affermato che Amanda periodicamente fa tweet provocatori per non cadere nel dimenticatoio: "Credo che ogni anno tu senta il bisogno di twittare una battuta per sentirti importante perché altrimenti le persone si dimenticherebbero di te, come abbiamo fatto con Raffaele Sollecito". Puntuale è arrivata la replica di Amanda che ha accusato Gaia di mancare di empatia: "Deve essere terribile essere così piena di rabbia e risentimento verso una persona che non hai mai incontrato. Spero che un giorno tu possa trovare compassione ed empatia". "Non c'è rabbia, ho solo detto la mia opinione - le ha risposto Zorzi - su Twitter devi essere pronta a leggere opinioni diverse. Penso che tu sapessi che tipo di reazioni avresti ottenuto con quel tweet provocatorio".

La Knox (che sulla sua vicenda giudiziaria ha scritto il libro 'Waiting To Be Heard') non è rimasta a guardare, twittando poco dopo una nuova risposta: "Non c'era niente di provocatorio in quel tweet. Sei tu a vederci una provocazione confondendo l'ingiustizia che è capitata a me, con l'ingiustizia che è capitata a Meredith".

Gaia, come ha spiegato su Instagram, ha preferito chiudere qui la querelle per non continuare un botta e risposta infinito, in cui nessuno avrebbe cambiato la propria opinione.