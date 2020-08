Alyssa Milano positiva al Covid-19: "Questa ero io durante la malattia"

In un post condiviso su Instagram, Alyssa Milano ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19, non risparmiando critiche contro il sistema sanitario ed i test sierologici e condividendo una foto dei momenti drammatici che ha passato.

L'attrice, protagonista della serie televisiva Streghe, ha contratto il Covid-19 in primavera, dopo essere stata sottoposta a diversi test che però erano risultati sempre negativi. L'immagine apparsa nel post in questione, ritrae Alyssa Milano in quei momenti delicati durante i quali si trovava a fare i conti con i sintomi del virus. "Questa ero io il 2 aprile dopo due settimane di malattia" ha specificato l'attrice che ha poi continuato a descrivere la sua esperienza: "Non ero mai stata così malata. Mi faceva male tutto. Avevo perso l'olfatto. Mi sentivo come se un elefante fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non potevo mandare giù il cibo. Ho perso 4kg in due settimane". Alyssa Milano ha poi raccontato che si sentiva confusa, soffriva di un costante mal di testa ed aveva sempre la febbre.

Momenti drammatici, quindi, ed è per questo che l'interprete di Phoebe Halliwell ha scelto di rivolgersi ai suoi followers, chiedendo loro di non abbassare la guardia: "Voglio che sappiate che questa malattia non è una bufala. Mi sembrava di morire". Alyssa Milano ha condiviso anche un'immagine del test positivo, annunciando che donerà il suo plasma nella speranza di aiutare gli altri. L'attrice ha poi concluso con un appello: "Per favore, lavatevi le mani, indossate la mascherina e rispettate la distanza sociale. Non voglio che nessuno si senta come mi sono sentita io".

Di recente, Alyssa Milano ha risposto alle accuse di blackface ricevute per aver imitato Snooki di Jersey Shore nel 2013, dipingendosi la faccia di nero.