Allen v. Farrow, Mia Farrow ha "paura" della reazione di Woody Allen alla serie HBO

Nei prossimi giorni arriverà su HBO e HBO Max Allen v. Farrow, serie in quattro parti sul passato della coppia formata da Mia Farrow e Woody Allen, e l'attrice si è detta spaventata dalla reazione che potrebbe avere l'ex-marito all'uscita del prodotto.

A quasi 30 anni dalla loro separazione, arriva una miniserie su Woody Allen e Mia Farrow, sulla loro relazione, e sulle accuse di abuso che sono seguite nei confronti del regista.

"Non lo so, ho semplicemente paura. Ho paura di lui" ha affermato la Farrow in un'intervista con People, parlando della possibile reazione di Allen al contenuto della serie "Una persona che non ha nessun attaccamento alla verità potrebbe fare di tutto. E una persona che potrebbe fare di tutto è qualcuno di cui aver paura". "Mi preoccupo che, quando uscirà questo documentario, lui possa tornare all'attacco. Farà tutto ciò che è in suo potere per provare a salvarsi dalla verità, dal casino che ha combinato".

Allen v. Farrow affronta diversi argomenti, dal periodo felice che hanno passato i due insieme al fiorire delle loro carriere, fino ad arrivare alla spinosa questione degli abusi, e alla relazione tra la figlia adottiva di Mia, Soon-Yi Previn, futura moglie del regista.

Tra le varie apparizioni nella serie diretta in segreto da Kirby Dick e Amy Ziering vi sono anche quelle dei figli Dylan Farrow, Ronan Farrow, Fletcher Previn, Quincy e Tam Farrow, l'amico di famiglia Carly Simon e il procuratore Frank Maco. Non vi è stata la partecipazione di Allen o Soon-Yi.