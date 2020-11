All Together Now, Rita Pavone e Anna Tatangelo si scontrano su Gigi D’Alessio

Rita Pavone e Anna Tatangelo valutano in maniera differente l'esibizione di una coppia a All Together Now: Rita tira in ballo Gigi D'Alessio e l'ex compagna del cantante le risponde per le rime.

Rita Pavone e Anna Tatangelo si sono punzecchiate più volte nella puntata di mercoledì sera di All Together Now, il programma presentato da Michelle Hunziker.

Ieri sera le due erano abbastanza agguerrite tanto che a un certo punto Francesco Renga ha detto: "adesso parte la rissa". Lo scontro più acceso si è avuto dopo l'esibizione della coppia Gli Amabili, come potete vedere in questo video. Nel momento del giudizio Rita Pavone ha lodato le doti canore di Massimiliano e lo ha esortato a dividersi artisticamente dalla compagna, i due sono una coppia anche nella vita. Il parere della Pavone è stato condiviso da altri giudici e da alcuni componenti del muro: Samantha Fantauzzi ha sostenuto che Elena debba fare un passo indietro per permettere a Max di continuare la carriera come solista.

Anna Tatangelo ritiene però che Gli Amabili possano proseguire la carriera come coppia e non sia giusto chieder loro di separarsi: "Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme".

A questo punto è arrivata la stoccata di Rita Pavone: "Parlo con la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia". Anna si è alterata e le ha risposto a tono: "No Rita aspetta però, adesso ti rispondo bene. Tu sai che io ho stima per te. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno però, ognuno ha la sua carriera, ognuno è un cantante a sé. Abbiamo fatto solo una canzone insieme 'Un nuovo bacio' 20 anni fa. Ma mi sembra che dopo 20 anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro".

Poco prima le due non si erano trovate d'accordo sull'esibizione di Domenico Iervolino: mentre Anna Tatangelo sosteneva che il genere del cantante non ha mercato in Italia, la Pavone si diceva convinta dell'esatto contrario.