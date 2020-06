All Night Long: le canzoni di Lionel Richie diventano un film musical Disney

All Night Long è il titolo, provvisorio, del film di genere musical tratto dalle canzoni di Lionel Richie che verrà prodotto da Disney.

Il progetto, secondo quanto dichiarato da Variety, non sarà destinato alla piattaforma di streaming e dovrebbe quindi essere distribuito regolarmente nelle sale.

Il film attualmente in fase di sviluppo userà le canzoni più famose di Lionel Richie, coinvolto come produttore esecutivo, come base per una storia ideata da Pete Chiarelli, già sceneggiatore di Crazy & Rich.

All Night Long sarà prodotto anche dal manager dell'artista, Bruce Eskowitz, in collaborazione con Dana Brunetti e Matt Del Piano.

Il cantante ha proposto il progetto ai vertici della Disney a gennaio e per ora non è stato svelato alcun dettaglio sulla possibile trama.

Lionel Richie ha venduto oltre 90 milioni di album in tutto il mondo ed è stato nominato per tre volte ai premi Oscar, vincendo una preziosa statuetta nel 1986 con il brano Say You Say Me, tratto dal film Il Sole a mezzanotte.