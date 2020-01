Alketa Vejsiu, chi è la presentatrice che sarà a Sanremo 2020?

Classe 1984 e originaria di Tirana, in Albania, Alketa Vejsiu, è uno dei volti più noti dell'intrattenimento del suo paese dove è apprezzata sia per la sua bellezza che come conduttrice dei programmi di maggior successo della televisione albanese e quest'anno affiancherà Amadeus in una delle quattro serate a Sanremo 2020: scopriamo cosa c'è da sapere sulla presentatrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Amo l'Italia perché è il Paese più bello del mondo e gli italiani sono il popolo più bello del mondo in assoluto.

Festival di Sanremo 2020

Alketa Vejsiu: una foto della conduttrice albanese

Alketa Vejsiu è una delle co-conduttrici che affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo 2020 in onda su Rai1 dal 4 all'8 febbraio. Il suo nome ha suscitato molta curiosità, in Italia Alketa non è molto conosciuta ma in patria è un vero e proprio mito. Calcare il palco dell'Ariston è un sogno che si avvera per la giovane albanese che ha espresso il suo entusiasmo su Instagram dove ha scritto subito dopo l'annuncio "Questa è sicuramente una notizia fantastica per L'Albania! Il Festival di Sanremo è stato per tutti noi la colonna sonora di tante vite e generazioni. Arrivare al Festival di Sanremo per me e stato il più grande sogno della mia vita professionale. Amo l'Albania ma vorrei dire a voce alta che amo l'Italia perché è il Paese più bello del mondo e gli italiani sono il popolo più bello del mondo in assoluto". Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe partecipare alla terza serata del Festival, insieme a Georgina Rodriguez.

Vita Privata

Alketa Vejsiu: una foto della bionda star televisiva albanese

Nata sotto il segno del Capricorno il 19 gennaio del 1984 Alketa nel 2007 si è laureata in Economia aziendale all'Università di Tirana. Ha imparato l'italiano da bambina guardando la nostra Tv, in passato ha sempre dichiarato il suo amore per il nostro paese "L'Italia fa parte di me, ce l'ho nel sangue, scorre nelle mie vene" ha detto. Ha una passione non tanto segreta per il canto, i suoi miti sono Maria De Filippi e Fiorello, ha detto di tifare per il Milan e ai mondiali, dopo l'Albania, fa il tifo ovviamente per la nostra nazionale. Vive nella capitale albanese insieme al marito Ardi Nelaj e ai due figli. Ha un profilo su Instagram seguito da circa 852mila follower.

Carriera

La sua passione per il mondo dello spettacolo la porta davanti ai microfoni di Top Albania Radio per poi approdare sul piccolo schermo dove a soli 17 anni presenta '12 Dreams of a Summer Night'. Da quel momento la sua carriera non si ferma più La tv albanese TvKlan la chiama per condurre 'Ballando con le stelle', subito dopo presenta le edizioni locali di X Factor', 'C'è posta per te', 'Tale e Quale Show', 'Canzonissima' e 'Chi ha incastrato Peter Pan?'. Molti personaggi dello spettacolo italiano sono passati come ospiti nelle sue trasmissioni, tra questi citiamo Paola Perego e Lorella Cuccarini.

Alketa Vejsiu, come avranno modo di vedere gli spettatori del Festival di Sanremo 2020 è un tipo vulcanico, la televisione le andava stretta e ha deciso di entrare nel mondo dell'editoria creando e dirigendo la rivista Class. Alketa è anche una wedding planner ed attorno a quest'attività ha creato un vero impero finanziario proponendo abiti da sposa, make-up e servizi fotografici.