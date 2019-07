Alicia Keys collabora con Pasek e Paul alla realizzazione di una serie musical

Alicia Keys e gli autori della colonna sonora di La La Land, Benj Pasek e Justin Paul, sono al lavoro su una nuova serie musicale destinata a Showtime.

Il progetto racconterà la storia complessa di una famiglia che intreccia il presente ed eventi avvenuti a Detroit nel 1959.

La serie, ancora senza un titolo ufficiale, avrà al centro un mistero scoperto da una giovane musicista che ritorna nella casa in cui è cresciuta. Alicia Keys sarà coinvolta come produttrice, mentre Benj Pasek e Justin Paul si occuperanno della musica che verrà utilizzata nelle puntate.

La sceneggiatura sarà firmata da Kyle Jarrow, mentre l'esperto Marc Platt, già nel team di La La Land e Jesus Christ Superstar Live in Concert, sarà uno dei produttori esecutivi in collaborazione con R.J. Cutler e Adam Siegel.

Gary Levine, presidente di Showtime, ha dichiarato: "Siamo sempre stati intrigati dalla prospettiva di realizzare una serie di genere musical, ma solo se le canzoni fossero state in grado di aggiungere profondità e complessità a una grandiosa storia drammatica. Nessuno è migliore in questo settore rispetto a Pasek e Paul e Marc Platt... quindi quando sono arrivati insieme a una superstar globale come Alicia e uno scrittore talentuoso del calibro di Kyle, e a produttori eccellenti come Adam e R.J, siamo saliti a bordo del progetto!".

Pasek e Paul hanno conquistato numerosi premi grazie al lavoro compiuto con i film La La Land e The Greatest Showman, oltre ad aver conquistato Tony e Grammy grazie al musical Dear Evan Hansen.

Alicia Keys ha invece vinto in carriera 15 Grammy ed è stata anche attrice, produttrice, autrice e attivista.

