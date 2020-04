Alfred Hitchcock: Intrigo Internazionale e Notorious stasera su La7

Appuntamento con il grande cinema stasera su La7: a 40 anni dalla morte, il canale ricorda Alfred Hitchcock trasmettendo due dei suoi film più famosi e apprezzati: Intrigo Internazionale e Notorious.

Intrigo Internazionale, in onda alle ore 21:30

Film id spionaggio per eccellenza, datato 1959 e considerato da alcuni il capolavoro di Alfred Hitchcock (in questo articolo una selezione dei 12 migliori film del grande regista), Intrigo internazionale ci porta nella vita di Roger Thornhill, pubblicitario newyorkese risoluto e dalla battuta pronta. In un giorno qualunque della sua vita frenetica, per un equivoco viene scambiato per un certo George Kaplan da due uomini che lo sequestrano e lo conducono in una villa fuori città. Minacciato da un uomo al quale cerca di spiegare la propria estraneità alle accuse, Thornhill potrà da questo momento contare solo su se stesso per arrivare alla verità...

Notorious, in onda alle ore 23:45

Cary Grant e Ingrid Bergman in una scena del film Notorious - L\'amante perduta ( 1946 )

Torniamo indietro di qualche anno: nel 1946 Alfred Hitchcock si lascia affascinare da The Song of the Dragon" di John Taintor Foote, un racconto ambientato durante la guerra che il regista e Ben Hecht, lo sceneggiatore, aggiornano al presente, quando d'altronde la seconda guerra mondiale, le operazioni di spionaggio e controspionaggio sono quotidianità più che uno spettro. Nasce così Notorious - L'amante perduta, una storia che comincia con una giovane donna, Alicia (Ingrid Bergman) figlia di una spia nazista, che per riscattare le colpe del padre decide di collaborare con l'FBI al fine di smantellare una rete di spie nemiche che opera in Sud America. Ma le operazioni si riveleranno complicate e dall'esito quasi fatale...