Alex Schwazer: la sua storia diventerà una serie TV

Molto presto vedremo la storia di Alex Schwazer in televisione: la Indigo, attraverso le sue pagine social, ha annunciato che produrrà una serie TV tratta dal libro di Sandro Donati. L'atleta è stato recentemente assolto dal Tribunale di Bolzano dalle accuse di doping che hanno messo fine alla sua carriera.

Nei giorni scorsi il vincitore della 50 km di marcia delle Olimpiadi di Pechino del 2008 è stato uno degli ospiti di Sanremo 2021. L'Atleta è apparso per la prima volta in televisione dopo l'assoluzione dalle accuse di doping. Alex Schwazer nel 2016 è stato squalificato per 8 anni dal Tribunale Arbitrale dello sport perché le sue analisi rilevarono una quantità troppo alta di anabolizzanti e steroidi. Nel Febbraio 2021 l'atleta è stato assolto dal GIP del Tribunale di Bolzano per "non aver commesso il fatto". Nella caption di Instragram della Indigo si legge: "La storia di Alex Schwazer diventerà una serie prodotta da Indigo Film e Lungta Film, tratta dal libro di Sandro Donati 'Alex e il grande complotto internazionale per il doping' in uscita prossimamente per Rizzoli".

La casa editrice anticipa che "il libro ricostruisce passo dopo passo questa vicenda gialla allucinante che apre uno squarcio inquietante sui poteri 'occulti' internazionali che si muovono tra sport e business farmaceutico".

A proposito della sua vicenda Alex Schwazer nella seconda serata di Sanremo 2021, intervistato da Amadeus, ha detto "Nessuno mi ridarà quello che mi hanno tolto, ma quello che si può fare è non perdere altre gare. Ho tanta determinazione a chiudere questo cerchio, perché io sono uno sportivo, e ho vinto in tribunale ma voglio tornare a vincere sul campo".