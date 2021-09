Alessandro Cattelan stasera su Rai1 con Da grande: gli ospiti dell'ultima puntata

Alessandro Cattelan torna stasera su Rai1, dalle 21:25, con Da grande, la sua prima avventura alla conduzione targata RAI. Una settimana fa, nonostante le attese, lo show non è riuscito a battere la concorrenza di Scherzi a parte su Canale 5, complice, però, anche la finale degli Europei di volley maschile, vera trionfatrice della serata.

Andrà meglio stasera per la seconda e ultima puntata? Magari sì, complice anche la presenza, tra gli ospiti, di due uomini d'oro come i campioni olimpici di Tokio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Protagonisti del programma, prodotto in collaborazione con Fremantle, anche d'eccezione come Raoul Bova, Lillo e Serena Rossi.

Oltre a loro, tornerà Elodie con una performance speciale e ci saranno Sangiovanni, uno dei nuovi protagonisti del panorama musicale italiano, e Benji e Bella Thorne con il racconto del loro debutto al cinema. Alessandro Cattelan sarà presente nello show, coinvolgendo gli ospiti in numeri scenografici e improvvisazioni, affrontando con ironia diversi temi della vita e dell'attualità in un mix di intrattenimento e spunti di riflessione.

"Da Grande" è un programma di Alessandro Cattelan, scritto da Alessandro Cattelan, Federico Giunta, Laura Mariani, Luca Monarca, Luca Restivo, Ugo Ripamonti. Scenografia Giuseppe Chiara. Direzione creativa: Simone Ferrari & Lulu Helbaek. Regia di Cristian Biondani.