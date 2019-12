Alessandro Borghese: “Ho scoperto da poco di avere un figlio che non ho mai visto”

Alessandro Borghese ha scoperto da poco di aver un figlio che non ha mai visto. Il ragazzo è nato da uno dei tanti flirt avuti in passato dallo Chef, che ora è pronto a conoscerlo e fargli da padre non solo dal punto di vista legale.

Alessandro Borghese, uno degli chef più noti del piccolo schermo, racconta una parte poco conosciuta della sua vita privata a 'La Repubblica'. Il il figlio di Barbara Bouchet rivela di avere un figlio che non ha mai conosciuto e del quale non conosceva l'esistenza. Borghese confessa che prima di sposarsi non aveva mai avuto una vera relazione. "In passato prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po' 'sportivo'" racconta Alessandro, e proprio da uno di questi flirt sarebbe nato suo figlio: "da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006, me ne occupo dal punto di vista legale. Non l'ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno", che quindi si dice pronto ad assumersi tutte le sue responsabilità.

Alessandro Borghese è sposato con Wilma Olivero da cui ha avuto due figlie, Arizona e Alexandra. Tra i due fu un colpo di fulmine spiega il conduttore di '4 Ristoranti' che ricorda: "Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni lei lavorava in un'azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma". I due si sposarono dopo sei mesi, Wilma era fidanzata e promessa sposa: "ho fatto un furto" scherza Alessandro.