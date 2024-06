Alessandro Borghese e l'esperienza disgustosa a 4 Ristoranti: "Quando ho vomitato perchè sapeva di..."

Alessandro Borghese tornerà a dicembre su Sky e NOW per festeggiare i 10 anni di 4 Ristoranti, diventato ormai un cult del piccolo schermo. Tante soddisfazioni per lo chef romano sempre in viaggio tra i migliori ristoranti d'Italia, ma anche qualche disavventura. In particolare, ospite del podcast 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Borghese ha ricordato quella volta in cui non è riuscito a trattenere un moto di disgusto.

"Non ce l'ho fatta e dopo aver mangiato un pezzetto..."

L'episodio che Alessandro Borghese non dimenticherà mai si svolgeva in Barbagia, nella zona centrale della Sardegna. Protagonisti del "fattaccio" insieme a lui: quattro pastori e un piatto assai caratteristico, sa cordula, una specialità a base di interiora di agnello che prende il nome dal particolare intreccio esterno realizzato con gli intestini. Proprio al momento di assaggiare quella che viene considerata una vera squisitezza locale lo chef non ha retto. La spiegazione del perchè è qualcosa di adatto solo agli stomaci forti: "Viene messo sulla brace, ma l'intestino devi pulirlo bene, perché è pieno di me..a! Arriva il piatto a tavola e i pastori si guardano, uno annusa e dice 'sa di me..a'. Noi però eravamo in trasmissione, con le telecamere e tutto il resto, quindi tagliamo e mangiamo". È prorio il momento dell'assaggio quello che Borghese non dimenticherà facilmente: "Non ce l'ho fatta, dopo aver mangiato un pezzetto sono scappato dietro al capanno a vomitare. Queste cose possono accadere".

Sky, da X Factor agli 883: quello che vedremo nella stagione autunno-inverno

Alessandro Borghese e il mistero del pesce senza testa

Se quello della treccia sarda è l'aneddoto più disgustoso legato alla storia di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ha voluto condividere anche un ricordo che strizza l'occhio al mistero. In una località di mare, una puntata e un'edizione non specificate, lo chef aveva deciso di ordinare una spigola, arrivata però senza testa. "Io chiedo il motivo e il cameriere mi dice 'tranquillo che sistemo tutto'". Il conduttore ha quindi proseguito: "Lui si avvia verso la cucina, io lo seguo senza farmi vedere e vedo che infila la mano nella spazzatura, prende la testa del pesce e la riattacca al corpo! Ecco, lì è successo un bel disastro".