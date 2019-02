Alessandro Borghese 4 Ristoranti: l'ultima puntata stasera a Cremona!

Visualizza questo post su Instagram

Grazie a tutti voi che ribaltate lo share e fate di #Ale4Ristoranti un successo! Thanks to all of you who overturn the share and make #Ale4Ristoranti a success! ;-)

Alessandro Borghese Official (@borgheseale) Feb 6, 2019 at 4:19 PST