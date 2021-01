Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Parma e provincia nella settima puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, torna stasera su Sky Uno e NOW TV, alle 21:15, con una nuova puntata dopo aver fatto tappa, la scorsa settimana, a Bari.

Nella settima puntata lo chef approda nella Food Valley, nella zona di Parma e provincia, alla ricerca del miglior ristorante con bottega della zona. La Food Valley è una delle aree più amate dai buongustai di tutto il mondo. Qui, a Parma, e dintorni è tutto "godurioso": il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma, il culatello di zimbello, gli anolini, la torta fritta, ma non solo, l'elenco potrebbe continuare all'infinito. E allora si può decidere di andare a fare la spesa oppure di andare al ristorante, ma qui c'è una terza possibilità: fare la spesa direttamente al ristorante, oppure si può mangiare proprio dove si fa la spesa. Insomma, si può optare per i ristoranti con bottega. Un tempo si chiamavano "salsamenterie", ed erano, nella sostanza, delle salumerie con qualche tavolo nel retro dove poter mangiare. Oggi, alcune di queste, si sono evolute in veri e propri ristoranti. Ma quali di loro non hanno smarrito l'anima genuina della bottega? Chi di loro ha in menu le prelibatezze in vendita nel bancone? Chef Alessandro Borghese è a Parma per scoprirlo.

A sfidarsi ci sono Monica con Xalumeria 3 Portici, Elio con Alfione, Giselda con Golosia e, infine, Achille con Trattoria Scarica. In palio per il vincitore, l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata l'anolino, pasta fresca che a Parma si cucina almeno dal 1200, è la categoria special, che si aggiunge alle altre quattro da votare: location, menu, servizio e conto.

I ristoranti della puntata: