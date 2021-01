Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Bari nella sesta puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, torna stasera su Sky Uno e NOW TV, alle 21:15, con una nuova puntata dopo aver fatto tappa, la scorsa settimana, in Basilicata.

E per la sesta puntata lo chef attraversa semplicemente il confine, alla volta di Bari, alla ricerca del miglior ristorante di crudo di mare. C'è una sola città al mondo dove i bambini crescono a latte, polipo e cozze ed è il capoluogo pugliese. Qui se chiedi del crudo non ti portano il prosciutto, ma un gigantesco piatto dal sapore di mare. A Bari il crudo non è solo una tradizione gastronomica millenaria, ma una religione alla quale essere fedeli sempre. Qui dicono di essere devoti solo a due cose: San Nicola e il crudo, e non sempre in questo ordine.

Tutto ebbe inizio nel Neolitico, quando qui si cibavano di molluschi, ma poi scoprirono i ricci, le ostriche, le cozze pelose, le seppie e i gamberi rossi. Tutto sempre e rigorosamente crudo. Ma nel corso degli anni come si è evoluta questa antica usanza? Da cibo dei pescatori il crudo come si è trasformato in una attrazione della città? Chef Alessandro Borghese è a Bari per scoprirlo.

A sfidarsi ci sono: Mimmo con Tabula Rasa, Anna Rita con Asuddiest, Tina con L'Incanto, e, infine, Diego con Biancofiore. In palio per il vincitore, l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata le tagliatelle di mare sono la categoria special, che si aggiunge alle altre quattro da votare: location, menu, servizio e conto.

I ristoranti della puntata: