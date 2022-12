Alessandro Borghese 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata dell'11 dicembre: tappa sui Colli Bolognesi

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna con le sue sfide, stasera 11 dicembre su Sky Uno alle 21:15, disponibile in streaming su NOW e on demand su SKY. Il programma prosegue il viaggio tra i ristoratori italiani. Dopo la tappa a Livorno, questa volta lo chef arriva sui Colli Bolognesi.

La sfida di questa settimana di Alessandro Borghese 4 Ristoranti è sulle due ruote: il Van dai vetri oscurati rimane, insostituibile, ma senza nulla togliere ad esso il modo migliore per visitare la zona della puntata - i Colli Bolognesi - è proprio a bordo di un motorino, magari per una velocissima fuga dallo stress cittadino. Domenica 11 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, Chef Alessandro approda proprio nella zona alle porte del capoluogo emiliano per individuare il Miglior ristorante per una fuga sui Colli Bolognesi.

Il viaggio tra i ristoratori italiani dello Chef che può confermare ogni classifica, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, aggiunge un nuovo episodio nel suo percorso che l'hanno reso un cult della televisione italiana. E lo fa in una zona stupenda del Centro Italia: a sud di Bologna, tra Casalecchio di Reno e la Valsamoggia, dove oltre a paesaggi naturalistici si possono trovare borghi e castelli, castagneti e vigne, calanchi e antiche vie di mercanti e pellegrini.

In questo scenario unico, il cibo è uno dei protagonisti assoluti. Immancabili, come da tradizione emiliana, tortellini, tortelloni, tagliatelle al ragù, grigliate miste, cotoletta alla bolognese: tutti piatti che rendono ogni fuga in questa zona golosissima. Tra trattorie, antiche osterie e agriturismi, i ristoranti sui Colli tengono alta la bandiera dell'antica tradizione culinaria bolognese, e in più negli ultimi anni alcuni giovani ristoratori hanno deciso di provare a dare un tocco diverso ai grandi classici, cercando una tradizione tutta nuova. Come si possono incrociare tradizione e innovazione in una zona, come quella dei Colli Bolognesi, in cui alcuni piatti hanno creato una storia secolare? In gara in questo episodio - atteso per domenica 11 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - ci sono "Antica Hostaria Rocca di Badolo" di Alex, "Agriturismo Ca' Lunati" di Margherita, "Ca' Shin" di Daniele ed "Tramvia" di Antonio.

Immutate come sempre le regole, semplicissime ma ipnotiche, alla base di Alessandro Borghese 4 Ristoranti: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore in una determinata categoria, sono in gara per ottenere l'agognato, amatissimo e inconfondibile "dieci" dello chef. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi.

In questa puntata, la categoria special è il re della pasta fresca del bolognese, il tortellone: la tradizione lo vuole col condimento semplice ma gustosissimo di burro e salvia e ripieno di ricotta, ma le varianti ormai non si contano più, dalle ortiche e le erbe aggiunte alla ricotta ai condimenti più fantasiosi.

Come da tradizione, anche questo pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli, per un'analisi che proseguirà poi durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l'intera classifica. In palio per il vincitore di puntata, l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Il viaggio di Chef Borghese, proseguirà in alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d'Italia: tra gli altri, Napoli, Ortigia (Siracusa), le Cinque Terre.