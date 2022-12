Alessandro Borghese 4 Ristoranti, anticipazioni della puntata del 4 dicembre: tappa a Livorno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna con le sue sfide, stasera su Sky Uno alle 21:15, disponibile in streaming su NOW e on demand su SKY. Il programma prosegue il viaggio tra i ristoratori italiani. Dopo la tappa a Fuerteventura - primo appuntamento al di fuori dei confini nazionali di questo ciclo, che poi lo porterà anche a Edimburgo - questa volta lo chef torna in Italia e domenica 4 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, fa tappa a Livorno.

L'inedita sfida basata sull'iconico e irresistibile meccanismo che ha reso lo show - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - un cult della televisione italiana avrà luogo quindi sul capoluogo della costa tirrenica della Toscana, ma si respirerà un'atmosfera da laguna veneta, perché la sfida tra i quattro ristoratori del luogo punterà a individuare il miglior ristorante del quartiere Venezia di Livorno. Una zona stupenda e affascinante, piena di canali, ponticelli, vicoli pittoreschi e palazzi antichi che si specchiano sull'acqua: un quartiere costruito a immagine e somiglianza della Serenissima per volere dei Medici che dal 1600 rappresenta il cuore pulsante della città e nei secoli ha mantenuto intatto il suo aspetto autentico e suggestivo. Conosciuto anche come la Nuova Venezia, tra fossi (come i livornesi chiamano i canali), gozzi di legno e luci soffuse si respira la "vera Livorno", piena di tradizioni e folklore. Quelli che un tempo erano cantine o rimesse, oggi sono ristoranti gettonatissimi dalla movida e dai turisti dove mangiare il baccalà alla livornese, le triglie alla livornese, le cozze ripiene alla livornese, ma anche la trippa alla livornese e la gallina alla livornese: come è evidente, la tradizione culinaria del posto è sterminata. Ma il quartiere Venezia è anche il luogo in cui, secondo alcune leggende, sarebbe nato il cacciucco, la zuppa di pesce simbolo della gastronomia della città. In gara in questo episodio - atteso per domenica 4 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - ci sono "Stuzzicheria di mare in Venezia" di Luca, "Mediterrianeo" di Camilla, "Dietro l'angolo" di Irene ed "Elaboratorio Culinario" di Andrea.

Immutate le regole, semplici e ipnotiche, alla base di Alessandro Borghese 4 Ristoranti: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore in una determinata categoria, sono in gara per ottenere l'agognato, amatissimo e inconfondibile "dieci" dello chef. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi.

A Livorno la categoria special non poteva che essere il caciucco, la zuppa composta da diverse qualità di pesci con l'aggiunta di pomodoro e pane abbrustolito: più che un piatto, un simbolo dell'identità dei livornesi.

Come da tradizione, anche questo pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli, per un'analisi che proseguirà poi durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l'intera classifica.

In palio per il vincitore di puntata, l'ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Il viaggio Chef Borghese, oltre a Edimburgo, proseguirà in alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d'Italia: tra gli altri, Napoli, Bologna, Ortigia (Siracusa), le Cinque Terre.

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un "bollino" 4 RISTORANTI esposto all'esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

I RISTORANTI IN GARA NELL'EPISODIO DI LIVORNO