Alessandra Mastronardi e I Cesaroni tornano su Canale 5, ma cosa farà l'ex Eva Cudicini?

La nuova stagione televisiva è in arrivo, e Mediaset sembra già pronta a sganciare qualche gradita sorpresa per quanto riguarda le prossime fiction che andranno in onda su Canale 5. Tra queste è impossibile non notare I Cesaroni, serie cult con Claudio Amendola che per molti anni ha tenuto compagnia agli italiani di fronte al piccolo schermo.

I Cesaroni stanno tornando, ma non solo loro

Come già era stato anticipato nei giorni precedenti dall'attore sopracitato, le vicende di Giulio Cesaroni e della sua famiglia vedranno una continuazione con una settima stagione, che al momento sappiamo sarà composta da sei puntate. Ancora non è stata fornita alcuna informazione precisa su quello che è lecito aspettarsi da questa nuova iterazione dello show. Tra le poche certezza vi è l'ambientazione, le vicende raccontate infatti avranno ancora una volta La Garbatella come location.

Alessandra Mastronardi, addio ai Cesaroni

Silenzio assoluto per quanto concerne quello che sarà il cast della nuova stagione, è lecito però aspettarsi cheAlessandra Mastronardi questa volta non ci sarà. Ma per quale motivo?

A quanto pare l'ex interprete di Eva Cudicini però tornerà ugualmente su Canale 5, ma nella serie Le regole del gioco. Qui, nell'arco di quattro serate, sarà possibile vederla interpretare Daroa, una donna dal passato difficile che deve combattere contro la dipendenza dal gioco d'azzardo e contro la legge. Tutto cambierà poi quando deciderà di allearsi con i servizi segreti. Di certo si preannuncia una stagione ricca di eventi quella che arriverà nei prossimi mesi sul piccolo schermo.