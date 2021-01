Alberto Terrani, morto l'attore di teatro e sceneggiati RAI

Alberto Terrani è morto l'8 gennaio 2021 all'eta di 85 anni: è stato un attore dei grandi sceneggiati RAI degli anni '60 ed era un nome molto noto agli amanti del teatro italiano.

L'attore, il cui nome di battesimo era Alfredo Bolognesi, è morto a Padova questa mattina in una casa di riposo. Terrani era nato a Pontolongo nella provincia di Padova e il suo nome era legato ai celebri sceneggiati RAI degli anni sessanta. E' stato tra i protagonisti di titoli che hanno fatto la storia di quegli anni come La donna di fiori, Il conte di Montecristo David Copperfield, La freccia nera e E le stelle stanno a guardare. Gli spettatori lo odiarono per il ruolo del Uriah Heep nel David Copperfield, personaggio celebre per la sua ipocrisia e untuosa ossequiosità.

Nel 1973 Alberto Terrani aveva sposato Lucia Valentini, una mezzosoprano di cui divenne il manager. Quando la moglie morì ritornò a recitare in teatro per poi coprire il ruolo di direttore e insegnante dell'Accademia d'arte drammatica Palcoscenico del Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni. Ha ottenuto l'onorificenza di Commendatore Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2007.

Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto ha ricordato Alberto Terrani con una nota: "Un punto di riferimento per il teatro veneto e per il Teatro Verdi in particolare dove, con l'Accademia di Teatro da lui fondata nel '98, ha formato con passione numerose generazioni di giovani talenti. Con la scomparsa del Maestro Terrani la famiglia dello Stabile del Veneto oggi perde un grande amico".

Rita Pavone ha pubblicato un ricordo dell'attore sulla sua pagina di Facebbok: "Il caro amico Alberto Terrani, splendida persona e grande attore - coloro che hanno la mia età e che quindi hanno visto il Davide Copperfield edizione Rai di lontana memoria, con Giancarlo Giannini e Laura Efrikian quali protagonisti e lui che vestiva il ruolo del cattivo Uria Heep, lo ricorderanno certamente - ci ha lasciato oggi e per sempre all'età di 84 anni. La sua amata Padova lo piangerà a lungo, ma ad aspettarlo lui ritroverà la sua adorata e mai abbastanza rimpianta sposa, Lucia Valentini Terrani. Fai un buon viaggio Alberto, e che la terra ti sia lieve. Rita e Ferruccio"