Alberto Angela torna con Ulisse Il piacere della scoperta: stasera su Rai1 racconta gli Etruschi

Alberto Angela torna stasera su Rai1 alle 21:25 con Ulisse - Il piacere della scoperta: gli Etruschi nella terza puntata, che vedrà la partecipazione di Luca Ward in un ruolo insolito.

Nella terza puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta, in onda stasera su Rai1 alle 21:25, Alberto Angela partirà per un viaggio nel mondo degli Etruschi: un popolo affascinante la cui unicità e grandiosità sono state narrate dai Greci e dai Romani e le cui tracce continuano a stupirci grazie anche ai continui ritrovamenti sul territorio.

Un mondo, quello etrusco, che si estendeva dall'Adriatico al Tirreno, dall'Emilia Romagna alla Campania e dove la musica, la gioia di vivere e la ricerca del bello erano elementi fondamentali. Il racconto di Alberto Angela inizierà sorvolando la Maremma laziale, in particolare l'area archeologica di Vulci, grazie a un elicottero del Raggruppamento Aeromobili dell'Arma che collabora con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Si potrà così ammirare la vastità di uno dei più importanti insediamenti etruschi mai ritrovati e scoprire l'importanza del lavoro di questo Comando al fine di preservare l'inestimabile patrimonio culturale italiano.

Proprio a Vulci, assieme all'archeologo Carlo Casi - Direttore Scientifico del Parco Archeologico di Vulci - si assisterà all'apertura di una nuova tomba, risalente alla fine del VII secolo a.C., finora inviolata e si potranno ammirare in anteprima gli oggetti in essa contenuti. Si visiteranno, poi, le necropoli di Tarquinia e di Cerveteri ripercorrendo le tappe dell'esistenza di questa civiltà preromana risalente a circa 3000 anni fa e pervenuta incredibilmente sino a noi. Il Castello di Santa Severa aprirà le porte alla storia di uno dei più importanti porti dell'Etruria, Pyrgi, con il suo santuario celebre in tutto il Mediterraneo e assieme al direttore del Museo del Mare della Navigazione Antica, Flavio Enei, verranno mostrate le ultime scoperte archeologiche. E infine si conosceranno i tesori del Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia, le opere della ricercata arte metallurgica etrusca e la preziosa collezione di celebri sarcofagi.