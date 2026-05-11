Alberto Angela porta Ulisse in Giappone: stasera su Rai 1 una puntata tra manga e samurai

Stasera su Rai 1 Alberto Angela accompagnerà il pubblico in un viaggio tra Tokyo e Kyoto, tra manga e samurai, passando per sushi, templi e tradizioni di uno dei Paesi più affascinanti al mondo.

Alberto Angela torna stasera su Rai 1 con una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, la seconda della nuova stagione. L'appuntamento è con uno speciale dedicato al Giappone, uno dei Paesi più amati e affascinanti per il pubblico italiano.

Il viaggio proposto da Ulisse attraversa storia, tradizioni, tecnologia e cultura pop. Dalla Tokyo futuristica ai templi di Kyoto, passando per samurai, sushi, manga e luoghi simbolo della spiritualità giapponese, la puntata promette uno dei racconti più ricchi della stagione.

Cosa vedremo stasera a Ulisse su Rai 1

La nuova puntata di Ulisse porta i telespettatori dentro le tante anime del Giappone. Alberto Angela racconterà un Paese capace di unire modernità estrema e riti antichi, ordine e caos, innovazione e memoria storica. Il viaggio partirà da Tokyo, una delle più grandi aree metropolitane del mondo. Una città iconica, dove milioni di persone convivono ogni giorno in un equilibrio perfetto tra velocità e disciplina.

Tra le tappe più attese ci sarà il celebre incrocio di Shibuya, considerato uno degli attraversamenti pedonali più affollati del pianeta. Spazio anche alla statua gigante di Gundam, meta di appassionati di anime e cultura pop arrivati da tutto il mondo.

Nella puntata non mancherà il lato più innovativo del Giappone. Alberto Angela mostrerà anche il grande sistema sotterraneo realizzato per proteggere la città dalle inondazioni, una delle opere ingegneristiche più sorprendenti del Paese.

Ci sarà poi un focus sulla cucina giapponese, da anni amatissima anche in Italia. Le telecamere di Ulisse entreranno in cucina per raccontare la preparazione del sushi, il piatto simbolo del Giappone diventato fenomeno globale. Il rapporto tra tradizione gastronomica e precisione tecnica sarà uno dei temi centrali del racconto.

Kyoto e il Giappone delle tradizioni

Dalla modernità di Tokyo si passerà a Kyoto, città simbolo della storia giapponese e antica capitale imperiale. Qui il ritmo cambia completamente: templi, giardini, silenzio e rituali raccontano il volto più spirituale del Paese. Tra i luoghi protagonisti ci sarà il Kiyomizu-dera, uno dei templi buddisti più importanti del Giappone, visitato ogni anno da milioni di persone.

Alberto Angela si addentrerà anche nei suggestivi boschi di bambù e nei quartieri dove il passato sembra ancora presente, mostrando quella continuità culturale che rende unico il Giappone.

Samurai, ninja e la vera storia dei 47 ronin

47 Ronin: Keanu Reeves in un momento del film

Uno dei passaggi più attesi riguarda il mondo dei samurai, figura leggendaria che continua ad affascinare anche il pubblico occidentale. La puntata farà tappa al castello di Himeji, tra i più antichi e spettacolari del Giappone, spesso associato all'epoca feudale e ai guerrieri del passato.

Spazio anche alla storia dei 47 ronin, uno degli episodi più conosciuti della tradizione giapponese. Alberto Angela racconterà i fatti reali dietro una leggenda che ha ispirato libri, film e serie televisive.

Gli ospiti della puntata sul Giappone

Holly e Benjii

Ad arricchire lo speciale di Ulisse ci saranno anche due ospiti d'eccezione.

Il primo è Takahashi Yōichi, autore di Capitan Tsubasa, conosciuto in Italia come Holly e Benji, serie che ha segnato intere generazioni.

Presente anche Laura Imai Messina, scrittrice italiana che vive a Tokyo e che nei suoi libri racconta il Giappone quotidiano, lontano dagli stereotipi e più vicino alla vita reale.

Perché questa puntata può interessare anche chi non segue Ulisse

Il Giappone è da sempre una meta amatissima dagli italiani, e questo lo dice il numero altissimo di visitatori che, ogni anno, dall'Italia, affolla il Paese del Sol Levante.

Viaggi, manga, anime, cucina, spiritualità e tecnologia lo rendono un argomento trasversale, capace di coinvolgere spettatori di età diverse.

La puntata di stasera di Ulisse sarà capace di coinvolgere, dunque, non solo il pubblico storico di Alberto Angela (2.684.000 spettatori nella puntata precedente, ambientata a New York), ma anche gli appassionati di cultura pop, di cucina, di storia e chiunque desideri visitare o abbia già visitato il Giappone.

Quante sono le puntate della nuova stagione

Alberto Angela farà compagnia al pubblico di Rai 1 con quattro puntate, ogni lunedì. La scorsa settimana Ulisse: il piacere della scoperta era stato a New York, stasera sarà in Giappone, cun una puntata intitolata 'Dai samurai ai manga'.

Il terzo appuntamento sarà dedicato a Lucrezia Borgia, con la quarta puntata Alberto Angela ci porterà nella città in cui è nato, Parigi, per mostrarne i luoghi più nascosti e meno turistici.

La nuova stagione è stata anticipata dallo speciale Versailles in piano sequenza, andato in onda il 2 marzo (e disponibile in streaming).