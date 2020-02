Al posto suo: stasera su Rai1 il secondo film del ciclo Purchè finisca bene

In onda stasera su Rai1, alle 21:25, Al posto suo, commedia con Alessandro Tiberi e Andrea Bosca, secondo e ultimo film del ciclo "Purchè finisca bene", tornato sui canali RAI anche nel 2020.

Protagonisti di Al posto suo sono i gemelli Damiano e Chicco (interpretati da Alessandro Tiberi). Caratteri opposti, non si vedono da quindici anni fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare lanciando un ultimatum: avranno l'eredità di famiglia solo se per un mese l'uno vivrà nei panni dell'altro! E se per Chicco può essere vantaggioso fare il manager, per Damiano non sarà facile la vita da rider. Sul lavoro Damiano conosce la giovane rider Agata mentre Chicco conosce Ofelia, la fidanzata di Damiano, e capisce quanto ci si possa sentire soli nell'assumersi grosse responsabilità.

Dopo il successo delle precedenti stagioni sono tornate per due settimane su Rai1 le commedie del ciclo Purché finisca bene, che raccontano il nostro vivere quotidiano e le relazioni interpersonali nello stile brillante della commedia sentimentale, esaltando l'ironia e i buoni sentimenti che accompagnano le nostre vite.