Agorà Estate sospeso: caso di Covid all’interno dello staff del programma di Rai3

Il programma di Rai3 Agorà Estate è stato sospeso per Covid: un componente dello staff è risultato positivo ai test, la notizia è stata diffusa dalla parlamentare Caterina Bini che era attesa come ospite del programma di Roberto Vicaretti.

Il Covid torna a fermare una produzione Rai, questa volta è toccato ad Agorà Estate, la versione estiva del programma di informazione che va in onda su Rai3 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10. Roberto Vicaretti aveva invitato come ospite la parlamentare del partito Democratico Caterina Bini, ed è stata proprio lei ha comunicare la notizia sui social.

"A causa di un caso di positività al #Covid all'interno dello staff di #Agorà, domani la trasmissione non andrà in onda", ha scritto la Bini su Twitter. Stando al protocollo Rai, Agorà Estate potrebbe tornare in onda già da lunedì, cosa che è stata confermata anche sul profilo ufficiale Twitter della trasmissione "Agorà torna in onda lunedì mattina. Vi aspettiamo come sempre dalle 8.00 su RaiTre con Roberto Vicaretti", si legge nel post pubblicato. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dal conduttore del programma.

Agorà Estate è una finestra sull'attualità, da quella sanitaria legata al Covid-19, a quella politica ed economica, Roberto Vicaretti affronta quotidianamente i principali temi con ospiti in studio che dibattono sui fatti del giorno.