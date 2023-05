Aftertaste: la data di uscita e il trailer della nuova comedy sul mondo della cucina, disponibile su Serially

Buona notizia per tutti gli appassionati di grandi storie ambientate dietro i fornelli: Aftertaste è la nuova serie tv in sei episodi disponibile su Serially a partire da giovedì 18 maggio. Come ci mostra il trailer, cibo, famiglia, segreti e seconde possibilità sono gli ingredienti di questo comedy drama, accolto con entusiasmo dal pubblico australiano, e che è pronto a farsi assaporare anche dagli utenti della piattaforma, la prima italiana di streaming serie TV completamente gratuita.

Lo show segue le vicende di Easton West, uno chef stellato dal temperamento irascibile, che, a seguito di una shitstorm sui social, è costretto a tornare nella sua città natale, sulle colline di Adelaide. La famiglia, che aveva abbandonato trent'anni anni prima, non è certo propensa ad accoglierlo a braccia aperte. Con l'aiuto della giovane e talentuosa nipote pasticciera Diana, l'unica sinceramente interessata al ritorno dello zio, Easton cercherà di ricostruire la sua carriera e di recuperare la sua reputazione. Ma che prezzo è disposta a pagare Diana per lavorare con il suo famigerato e difficile zio?

Nel cast, al fianco di Erik Thomson (Ragazzi miei, 800 Words), troviamo la giovane Natalie Abbott (L'abbinamento perfetto, Effetto falena), l'attore e regista Wayne Blair (The Sapphires, Redfern Now) e la celebre Rachel Griffiths (Six Feet Under, Hilary e Jackie che le ha valso una nomination agli Oscar come Miglior attrice non protagonista)