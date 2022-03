Adrian Lyne: "Quando dei miei attori si innamorano prego che non si lascino prima della fine delle riprese"

Adrian Lyne, parlando del suo nuovo thriller erotico con Ben Affleck e Ana de Armas, ha rivelato di 'pregare sempre che gli attori non si lascino prima della fine delle riprese'.

Adrian Lyne ha confessato che, quando i suoi attori si innamorano sul set, è solito pregare affinché non si lascino prima della fine delle riprese: la rivelazione è arrivata durante un'intervista del The Independent relativa ad Acque profonde, la nuova pellicola con Ben Affleck e Ana de Armas diretta dal leggendario regista e ispirata all'omonimo romanzo di Patricia Highsmith.

La de Armas e Affleck si sono conosciuti proprio sul set del film nel 2019 e si sono frequentati per circa un anno; in seguito l'attore originario di Boston ha deciso di tornare con la sua ex più famosa: Jennifer Lopez. A quanto pare, la loro storia ha avuto una serie di colpi di scena perfino più stravaganti di quelli presenti nella pellicola.

Adrian Lyne

A questo proposito, il celebre regista ha dichiarato: "Indipendentemente dal tipo di film che stai girando, non mi interessa il genere: se i tuoi attori si innamorano l'unica cosa che puoi fare è pregare affinché non si lascino prima della fine delle riprese".

Durante l'intervista Adrian Lyne ha anche parlato del provino che le due star hanno filmato nella sua casa di Los Angeles: "C'era tanta tenerezza tra loro, ma con una marcia in più. Lei era seduta sul letto a mettersi la lozione e Ben era incuriosito da lei, la guardava con uno sguardo di autentico interesse e in quel momento ho capito che la chimica tra loro sarebbe stata perfetta."