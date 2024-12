Addio a Dayle Haddon, la star della commedia sexy all'italiana morta in sospette circostanze tragiche

L'attrice canadese recitò brevemente anche per Woody Allen in Pallottole su Broadway e Celebrity.

L'attrice ed ex supermodella Dayle Haddon, è scomparsa in sospette circostanze tragiche all'età di 76 anni. La polizia di Solebury Township si è recata presso l'abitazione del genero di Haddon, la star di Buffy l'ammazzavampiri Marc Blucas.

La casa si trova a Bucks County, in Pennsylvania, e intorno alle 6.30 del mattino di venerdì 27 dicembre, le forze dell'ordine si sono recate sul posto a seguito di una chiamata d'emergenza al 911.

Sospetta perdita di monossido di carbonio

La presunta causa della morte potrebbe essere un'intossicazione dovuta al monossido di carbonio. Al piano terra dell'abitazione, la polizia ha trovato un uomo di 76 anni privo di sensi, subito trasportato d'urgenza all'ospedale.

In una camera da letto al secondo piano è stata trovata senza vita una donna, identificata in Dayle Haddon. Prima di certificare la causa certa della morte di Haddon si attendono i risultati dell'analisi tossicologica in corso. Gli altri membri della famiglia che si trovavano nell'abitazione pare che non siano stati colpiti dalla presunta fuga di monossido di carbonio.

La carriera di Dayle Haddon

Nel corso della sua carriera da modella, Dayle Haddon ha lavorato per importanti brand di cosmesi come Revlon, Max Factor, Estée Lauder e L'Oréal prima di passare al cinema. Dopo aver lavorato brevemente con la Disney, venne licenziata per aver posato nuda su Playboy.

Ripartì dalla commedia sexy all'italiana, recitando al fianco di Massimo Ranieri in La cugina e successivamente nel film a episodi 40 gradi all'ombra del lenzuolo di Sergio Martino, insieme a Marty Feldman, Maschio latino... cercasi e La supplente di Guido Leoni. Apparve brevemente in due film di Woody Allen, Pallottole su Broadway e Celebrity.