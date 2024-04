Addio a Barbara Rush, la star di Broadway è scomparsa a 97 anni

Barbara Rush, star di Broadway e molto prolifica al cinema e in tv, è morta all'età di 97 anni. Ad annunciare la morte dell'attrice, deceduta domenica, è stata la figlia Claudia Cowan a Fox News Digital con una dichiarazione ufficiale.

"La mia meravigliosa madre è morta pacificamente alle 17.28 di questa sera. Ero con lei stamattina e so che stava aspettando il mio ritorno a casa in sicurezza per affrontare il momento del suo passaggio. È appropriato che abbia scelto di andarsene a Pasqua, poiché era una delle sue festività preferite, e ora, ovviamente, Pasqua avrà un significato più profondo per me e la mia famiglia".

La carriera di Rush

Conosciuta principalmente per il ruolo di Marsha Russell nella soap opera degli anni '60 Peyton Place, Barbara Rush aveva partecipato anche ad altre produzioni come La valle dei pini e Settimo cielo. Nel 1954, vinse il Golden Globe per la miglior attrice debuttante grazie alla sua performance nell'horror sci-fi Destinazione... Terra! ma è comparsa in tantissimi lavori per il grande e piccolo schermo come The Goldbergs, I segreti di Filadelfia, I 4 di Chicago, Hombre e I giovani leoni.

Si sposò tre volte, con l'attore Jeffrey Hunter dal 1950 al 1955, con il publicist Warren Cowan dal 1959 al 1969 e con lo scultore Jim Gruzalski dal 1970 al 1973. Ebbe due figli, Claudia e Christopher.