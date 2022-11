Accordi&Disaccordi: Tomaso Montanari e Pietro Senaldi stasera su Nove ospiti del programma

Stasera 11 novembre Tomaso Montanari e Pietro Senaldi sono ospiti di Accordi&Disaccordi: il programma va in onda alle 22:45 su Nove

Torna sul Nove l'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità nel talk Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi. Gli ospiti di venerdì 11 novembre alle 22:45, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza, sono Tomaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'università per stranieri di Siena, e il condirettore di Libero Pietro Senaldi.

Con loro si discuterà delle norme intraprese dal governo per il contrasto del caro-bollette all'indomani dell'ultimo Consiglio dei ministri, oltre che della polemica sui migranti che ha visto la premier Giorgia Meloni duramente contrapposta all'opposizione.

Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, per commentare a caldo i temi del giorno.

Accordi&Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.