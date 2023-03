Accordi&Disaccordi: stasera 24 marzo Alessandro Sallusti ospite del talk show su Nove

Stasera 24 marzo Alessandro Sallusti è l'ospite di Accordi&Disaccordi: il talk show va in onda alle 22:45 su Nove

Stasera 24 marzo, alle 22:45 su Nove e live streaming su discovery+, va in onda Accordi&Disaccordi. Alessandro Sallusti è l'ospite del programma. Nella nuova puntata del talk di approfondimento, il conduttore Luca Sommi discuterà dei temi caldi della settimana, nazionali ed internazionali

Nella nuova puntata di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento settimanale del Nove in onda stasera 24 marzo alle 22:45, dopo il live di Fratelli di Crozza, il conduttore Luca Sommi ospita il direttore responsabile di Libero Alessandro Sallusti.

In studio si discuterà di immigrazione e guerra in Ucraina, temi al centro anche del Consiglio europeo che si chiude a Bruxelles il 24 marzo.

Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare l'attualità.

Accordi&Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.