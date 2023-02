Accordi&Disaccordi: il caso di Alfredo Cospito è al centro del talk show, stasera su Nove

Per affrontare il l caso di Alfredo Cospito, Accordi&Disaccordi ospita Antonio Caprarica e Gad Lerner: il programma va in onda alle 22:45 su Nove.

Stasera 3 febbraio, alle 22:45 su Nove e live streaming su discovery+, va in onda Accordi&Disaccordi. Antonio Caprarica e Gad Lerner sono gli ospiti del programma per affrontare il caso di Alfredo Cospito. Nella nuova puntata del talk di approfondimento condotto da Luca Sommi, ci saranno, come sempre, anche Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

In studio si discuterà del caso di Alfredo Cospito, l'anarchico al 41bis che, con uno sciopero della fame che va avanti da oltre 100 giorni, sta mettendo in discussione l'uso stesso del carcere duro. Inoltre si parlerà anche del vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli, accusato di aver rivelato il contenuto di un documento riservato alla Camera.

