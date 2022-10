Accordi&Disaccordi, Giuseppe Conte stasera su Nove è ospite del programma condotto da Luca Sommi

Stasera, 28 ottobre, Giuseppe Conte è ospite di Accordi&Disaccordi: il programma va in onda alle 22:45 su Nove

Stasera 28 ottobre, alle 22:45, Giuseppe Conte è ospite di Accordi&Disaccordi, il programma va in onda su Nove e live streaming su discovery+. Nella nuova puntata del talk di approfondimento, il conduttore Luca Sommi ospita il neo deputato e leader del Movimento 5 Stelle.

Con l'ex presidente del Consiglio si discuterà del discorso programmatico con cui la neo premier Giorgia Meloni ha appena incassato la fiducia sia alla Camera che al Senato e di come il Movimento intenda fare opposizione, a partire dai temi del Reddito di cittadinanza e del posizionamento dell'Italia nella guerra fra Russia e Ucraina, anche in previsione della manifestazione per la pace indetta proprio da Conte il 5 novembre.

Saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, per commentare a caldo i temi del giorno.

Accordi&Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.