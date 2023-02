Accordi&Disaccordi, Giuseppe Conte ospite della puntata di stasera su Nove

Stasera, 24 febbraio, Giuseppe Conte è ospite di Accordi&Disaccordi: il programma va in onda alle 22:45 su Nove

Stasera 24 febbraio alle 22:45 Giuseppe Conte è ospite di Accordi&Disaccordi, il programma va in onda su Nove e live streaming su discovery+. Nella nuova puntata del talk di approfondimento, il conduttore Luca Sommi ospita il leader del Movimento 5 Stelle.

Al centro del dibattito la guerra in Ucraina che, a un anno esatto dal suo inizio, vede una contrapposizione sempre più aspra con la Russia. Riflettori puntati anche sul dibattito interno al governo italiano dove la presidente del consiglio Meloni deve controbilanciare le posizioni anti-Zelensky di Silvio Berlusconi.

Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare l'attualità.

