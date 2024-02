Accordi&Disaccordi stasera su Nove: ospiti e anticipazioni della puntata del 24 febbraio

Nove apre le porte alla nuova stagione del suo talk di approfondimento di punta, Accordi&Disaccordi, che promette di tenere incollati gli spettatori con analisi, dibattiti e ospiti di rilievo. L'appuntamento è fissato per stasera sabato 24 febbraio, in diretta in prima serata alle 21:25.

Accordi&Disaccordi: ospiti

Con il ritorno del conduttore Luca Sommi, la prima puntata si preannuncia ricca di spunti interessanti. Tra gli ospiti di spicco, si segnalano il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, e lo storico dell'arte Tomaso Montanari.

Una presenza fissa nel programma è quella del direttore editoriale del Giornale, Vittorio Feltri. Inoltre, ci sarà un confronto tra il conduttore e lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet si preannuncia coinvolgente e stimolante.

Approfondimenti e dibattiti sulla scena italiana e internazionale

Il cuore del dibattito sarà il racconto dell'attualità italiana e internazionale. Da un lato, le elezioni in Sardegna segnano il primo round elettorale della stagione, che culminerà a giugno con le Elezioni Europee.

Dall'altro, si pongono sotto i riflettori l'anniversario della guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente, scenari geopolitici che continuano a tenere il mondo con il fiato sospeso.

Come sempre, per analizzare a fondo gli eventi più rilevanti della settimana, interverranno il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista Andrea Scanzi.

Come vedere il talk show

Accordi&Disaccordi, in onda il sabato sera alle 21:25, è una produzione di Loft Produzioni per Warner Bros Discovery. Il programma è disponibile in live streaming e on demand su discovery+. Puoi sintonizzarti su NOVE tramite il canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.