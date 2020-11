Accordi & Disaccordi: l'ultima puntata stasera su Nove

Stasera su Nove alle 22:45 si chiude la stagione record di Accordi e Disaccordi: il talk di approfondimento sulla politica e l'attualità del Nove, con una media di oltre mezzo milione di spettatori, saluta il suo pubblico con l'ultima puntata in seconda serata di questo ciclo autunnale.

La puntata avrà al centro i suoi protagonisti storici, i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi e il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, per fare un'ampia panoramica sul particolare momento politico e storico che stiamo vivendo. Ma il presidio cult di informazione del Nove non si ferma: il 2 dicembre alle 21:25 il duo Scanzi-Sommi, con il direttore Travaglio, ospiti speciali e contributi video, si sposta in via del tutto eccezionale al mercoledì, per una puntata in prime time di Accordi&Disaccordi, anche in live streaming su Dplay.

Accordi e Disaccordi (11 episodi x60' + 1 x90') è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.