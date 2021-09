Accordi & Disaccordi da stasera sul Nove: ospiti Massimo Galli e Alessandro Cecchi Paone

Torna da stasera sul Nove alle 21:25 l'appuntamento settimanale con Accordi & Disaccordi, che ricomincia con la nuova stagione in diretta ancora una volta condotta dai giornalisti e scrittori Andrea Scanzi e Luca Sommi, coppia collaudata che ha portato il talk stabilmente oltre i 400.000 spettatori medi.

Ospiti della prima puntata sono il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, e il giornalista e opinionista tv Alessandro Cecchi Paone. Tra i temi affrontati, l'andamento della campagna vaccinale, con le polemiche per l'estensione del green pass che fanno fibrillare le forze politiche nel governo Draghi, oltreché l'andamento delle campagne elettorali in corso per le elezioni amministrative.

Non mancherà anche quest'anno la voce del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, per un commento puntuale sui fatti più caldi del momento. Novità di questa stagione, sarà inoltre la rubrica comica Disaccordi & Disaccordi a cura del Terzo Segreto di Satira.

Accordi & Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.