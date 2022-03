Accordi & Disaccordi: orario, ospiti e anticipazioni della puntata dell’11 marzo

Accordi & Disaccordi va in onda stasera, 11 marzo, alle 22:45 su Nove: il programma, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, avrà come ospiti Vittorio Feltri e l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Il talk show politico è visibile anche in live streaming e on demand su Discovery+.

Stasera su Nove, subito dopo il live di Fratelli di Crozza, in onda alle 21:25, continua, in seconda serata, l'appuntamento settimanale di Accordi & Disaccordi con una nuova puntata. Il talk d'attualità prende il via, in diretta, alle 22:45. Come ospiti di Andrea Scanzi e Luca Sommi ci saranno: Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti.

In studio si continuerà a parlare del conflitto in Ucraina, del ruolo della Cina come mediatrice con la Russia, dopo che Biden ha dichiarato lo stop a tutte le importazioni di petrolio, gas ed energia russi.

Come sempre, interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per il suo commento settimanale.

Accordi & Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al Canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.