Accordi e Disaccordi: il ministro Speranza ospite stasera sul Nove

L'appuntamento di approfondimento sulla politica e l'attualità del Nove torna puntuale venerdì 23 ottobre alle 22.45: ad Accordi & Disaccordi l'ospite dei conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi è il ministro della Salute Roberto Speranza.

In studio si discuterà delle misure restrittive, come il coprifuoco, che Regioni e Comuni stanno adottando in queste ore per scongiurare un lockdown generalizzato. Il consueto commento del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio sul finale. Nuove provocazioni satiriche della "web star" Martina Dell'Ombra (l'attrice siciliana Federica Cacciola) che vedremo impegnata in un vox populi per scoprire quanto gli italiani sanno davvero sul Coronavirus.

Accordi e Disaccordi (11 episodi x 60') è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. Tutte le puntate disponibili integralmente in versione podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.