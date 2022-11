A Tutto Schermo: la rassegna dedicata al cinema italiano, al via in streaming dal 21 novembre

L'undicesima edizione di A Tutto Schermo, la rassegna online dedicata al cinema indipendente italiano di qualità a cura della Rete degli Spettatori e in collaborazione con la piattaforma www.cgtv.it di CG Entertainment, avrà inizio lunedì 21 novembre.

Anche questa edizione vedrà protagonista non solo il miglior cinema di finzione ma anche il mondo del documentario, un modo di fare cinema che è avanguardia rispetto ai linguaggi e alle tecnologie contemporanei. A Tutto Schermo nasce con l'obiettivo di intercettare tutta una serie di titoli italiani che hanno avuto poca tenitura in sala, a causa di mere logiche di mercato, o sono al momento transitati solo nel circuito festivaliero, per dar loro una nuova vita, una nuova possibilità di visione per un pubblico più ampio e variegato ormai abituato a nuove modalità di visione.

Grazie alla collaborazione con CG tv, piattaforma da sempre attenta al cinema italiano indipendente e ai migliori documentari in circolazione, A Tutto Schermo potrà valorizzare la selezione di titoli che saranno visibili in streaming e arricchiti di interviste e approfondimenti, per raggiungere un pubblico che altrimenti non avrebbe mai avuto la possibilità e lo spazio per vederli.

Inoltre, durante tutta la durata della rassegna, ci saranno anche eventi in presenza con proiezioni speciali in sale selezionate in tutta Italia a conferma del binomio ON-OFF alla base della manifestazione. La rassegna - disponibile dal 21 novembre al link https://www.cgtv.it/atuttoschermo - si struttura in tre percorsi, uno dedicato al miglior cinema indipendente italiano e gli altri due al mondo del documentario.