A Raccontare Comincia Tu: Leonardo Bonucci ospite della Carrà stasera su Rai3

Il quinto appuntamento con Raffaella Carrà e il suo A Raccontare Comincia Tu, in onda stasera su Rai3 alle 21.20, porta in scena l'incontro con uno dei volti della nazionale italiana di calcio: Leonardo Bonucci.

Il quinto e penultimo appuntamento con A Raccontare Comincia Tu, il programma di Raffaella Carrà, ad alto gradimento di critica e pubblico divenuto cult anche sui principali social, conquistando la vetta dei trend topic ad ogni puntata, con un numero di interazioni da record. In questa puntata Raffaella scende in campo - quello della Juventus, a Torino - per incontrare un altro personaggio da record, Leonardo Bonucci. Prototipo del difensore moderno, Bonucci è uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo: tornato alla Juve dopo la parentesi di un anno al Milan, è stato protagonista di sette degli otto scudetti consecutivi bianconeri.

Raffaella Carrà, una showgirl.. al bacio!

Con Raffaella ha in comune la fede bianconera e il coraggio di dire ciò che pensa, senza filtri. In Nazionale dal 2010, Bonucci si è dimostrato un guerriero in campo e nella vita, superando i momenti più difficili, le accuse di razzismo e i tanti attacchi degli haters del web, ma soprattutto vincendo insieme alla moglie Martina la partita più importante della sua vita, quella contro la malattia del loro piccolo Matteo.

Ispirato al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya, e prodotto da Rai3 in collaborazione con Ballandi Arts, A raccontare comincia tu è un programma di Raffaella Carrà, Sergio Iapino, Mario Paloschi. Scritto da Raffaella Carrà, Sergio Iapino, Giovanni Benincasa, Susanna Blättler, Dimitri Cocciuti, Salvo Guercio, Caterina Manganella. Produttore esecutivo Ballandi Arts Luca Catalano, produttore esecutivo Rai3 Adriana Sodano. Prodotto da Claudio Montefusco. Regia di Sergio Iapino e Luca Granato. Direzione artistica di Sergio Iapino.