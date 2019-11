A raccontare comincia tu 2019: ospite di Raffaella Carrà è Vittorio Sgarbi, stasera su Rai3

A raccontare comincia tu 2019 torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la terza puntata e un nuovo ospite, che si racconterà attraverso l'intervista di una delle icone della TV italiana: Raffaella Carrà.

Ospite di questa sera sarà Vittorio Sgarbi, che la conduttrice raggiungerà nella sua incredibile casa romana. Una dimora che è quasi un museo, dove l'Arte in tutte le sue espressioni pervade ogni angolo, occupando ogni singolo centimetro con libri, busti e opere pittoriche di ogni epoca, e dove Sgarbi vive perfettamente immerso nei suoi elementi: la politica e l'amore per la bellezza.

La puntata della scorsa settimana, che ha visto Raffaella Carrà in compagnia dell'amica Loretta Goggi, ha ottenuto l'ennesimo buon risultato in fatto di share - il 6.3% della platea - e di pubblico: 1 milione 382 mila spettatori, appena pochi in meno rispetto alla puntata inaugurale con Renato Zero, e praticamente quanti ne ha fatti segnare, nella stessa serata, su Italia1 la versione integrale di Shining.