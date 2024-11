A Complete Unknown: Timothée Chalamet con Dylan non ha adottato lo stesso approccio di Austin Butler con Elvis

Timothée Chalamet è stato intervistato da Apple Music e ha raccontato in che modo si è approcciato al personaggio di Bob Dylan, per quanto concerne la trasformazione vocale e fisica durante le riprese del film di James Mangold. La star di Dune ha confessato di avere un approccio differente rispetto ad attori come Austin Butler e Natalie Portman.

L'attore è stato scelto per interpretare Bob Dylan nel film biografico A Complete Unknown, in cui ripercorre alcune fasi della carriera del celebre musicista e cantante, premiato con il Nobel per la letteratura nonché Pulitzer nel 2008 e Oscar alla miglior canzone nel 2001.

Diverso sistema

"Qualcuno una volta mi ha detto che non si può fare un film su un pittore, perché non è interessante guardare la vernice asciugare. Bob ha quell'elemento, perché non è uno di quei musicisti sempre sotto i riflettori" spiega Chalamet, che sostiene che per lui non avrebbe avuto alcun senso imitare ogni movimento con una coreografia pianificata.

Timothée Chalamet in una scena di A Complete Unknown

Inizialmente l'idea era quella di replicare l'approccio di Natalie Portman in Jackie:"Lei fa una sequenza che riproduce passo dopo passo esattamente ciò che ha fatto Jackie. Quello era un po' il mio obiettivo, la mia aspirazione da profano nell'interpretare Bob". Ma poi ha cambiato idea:"C'era tutto questo lavoro [con un coach vocale e un team di dialettologia e movimento] che ho visto fare in maniera eccellente al mio amico Austin Butler in Elvis. Poi mi sono detto che non dovevo fare nulla di tutto ciò perché non è il mio stile".

Uno stile tutto mio

"Bob non aveva un coach vocale" ha spiegato Chalamet "Aveva due bottiglie di vino rosso e quattro pacchetti di sigarette. Non c'è modo di limitare questo". Proprio per questo motivo, l'attore ha deciso di seguire il proprio stile di approccio, senza conformarsi a ciò che aveva visto in precedenza.

A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold racconta l'arrivo del musicista a New York a soli 19 anni nei primi anni '60. Nel cast del film anche Monica Barbaro, Edward Norton, Elle Fanning, Boyd Holbrook, Will Harrison e Charlie Tahan.